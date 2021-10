Atención: Cierres nocturnos en la vía al Llano por obras de la doble calzada

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y Coviandina informan a usuarios, autoridades y comunidad vecina de la vía Bogotá–Villavicencio que, debido a los procesos constructivos de la nueva calzada entre Chirajara y Fundadores, se requiere un cierre total del tráfico vehicular por siete días, entre las 11:00 de la noche y las 04:00 de la mañana iniciando el martes 19 de octubre y finalizando el martes 26 a las 04;00 am.

Los cierres de la carretera se realizan con el fin de realizar la reubicación de una torre grúa; así como la colocación de los carros de avance dentro del proceso constructivo de los voladizos de la pila 6 del puente 5 en el sector de Susumuco (k69+000) jurisdicción de Guayabetal; actividades que obligatoriamente interfieren con la movilidad sobre el corredor concesionado y que no pueden llevarse a cabo con la circulación de vehículos por la seguridad de los usuarios..

Así las cosas, previo al cierre del sitio se implementarán detenciones a los vehículos en los diferentes puntos de control así: Sentido Bogotá – Villavicencio (K00+000 – 8:45 pm; K35+000 El Tablón – 9:15 pm; Peaje Naranjal – 9:40 pm) y en sentido Villavicencio – Bogotá (Túnel Buenavista – 9:30 pm; peaje Pipiral 9:45 pm).

Teniendo en cuenta que a la fecha, continúa la implementación del Plan de Manejo de Tráfico según Resolución 0003972 del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, para el paso de vehículos de carga pesada y con restricción por los túneles Bijagual y Buenavista, la caravana programada en el horario de las 10:00 de la noche, se adelantará para las 9:00 pm, por lo que la Policía de Tránsito y Transporte será la encargada de la coordinación de las mismas;; los demás pasos controlados se realizarán en los horarios establecidos (04:00 am a 06:00 am, 10:00 am a 12:00 m y 04:00 pm a 06:00 pm).

Por lo anterior, se recomienda a los usuarios programar su viaje con anterioridad, tener en cuenta la señalización instalada en el sector, así como la información que será suministrada por los Controladores de Tráfico y las autoridades respectivas.

Los invitamos a conocer más información a través de nuestras redes sociales @coviandinaSAS en Twitter, Concesionaria Vial Andina en Facebook, www.coviandina.com o comunicarse a nuestro Centro de Control de Operaciones en el #713 y las líneas telefónicas 312 306 0332 / 310 585 1322 / 310 585 1325.