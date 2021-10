AstraZeneca concluye acuerdo con la OPS para suministro de la vacuna contra Covid-19

AstraZeneca ha concluido un acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para suministrar su vacuna contra COVID-19 a través del Fondo Rotatorio para Acceso a Vacunas de la organización. Este acuerdo dará a los Estados Miembros de OPS la opción de acceder a la vacuna de manera equitativa hasta diciembre de 2022.

El Fondo Rotatorio es un mecanismo de cooperación técnica de la OPS que apoya a los programas Nacionales de Inmunización y agrupa recursos de 42 países y territorios de las Américas para adquirir vacunas y suministros relacionados.

Hasta la fecha, se han suministrado más de 1.5 mil millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca en más de 170 países a nivel global. Más de dos tercios de estas dosis han sido entregadas a países de ingresos bajos y medio-bajos. El acuerdo permitirá un acceso amplio y equitativo a la vacuna en América Latina y el Caribe donde, de acuerdo con la OPS, el COVID-19 ha afectado a más de 45 millones de personas y causado la muerte de casi 1.5 millones de personas, y donde la tasa promedio de vacunación es de 35 % con disparidades significativas entre países1.

Sylvia Varela, vicepresidenta de AstraZeneca para América Latina, dijo: “Este acuerdo es fundamental para nuestros esfuerzos por hacer que nuestra vacuna esté ampliamente disponible en América Latina y el Caribe, una región que ha se ha visto gravemente afectada por la pandemia y donde queda mucho por hacer para reducir las disparidades de vacunación y comenzar el camino a la recuperación. Este es otro hito en el esfuerzo de AstraZeneca por brindar acceso amplio y equitativo a la vacuna con el fin de ayudar a superar la mayor crisis de salud de los últimos tiempos».

La vacuna COVID-19 AstraZeneca ha demostrado ser generalmente bien tolerada y efectiva en ensayos clínicos de hasta 60,000 participantes y altamente efectiva a través todos los grados de severidad de la enfermedad, con eficacia consistente a través de grupos demográficos, étnicos y de edad adulta, así como 100 % de protección contra casos graves, hospitalización y muerte, a más de 21 días después de la primera dosis2.

Evidencia de la vida real sugiere que la vacuna es eficaz contra todas las variantes de preocupación actuales del SARS-CoV-2 en desenlaces de COVID-19 severos (hospitalización o muerte), y hasta el momento mantiene su efectividad contra hospitalización más de 20 semanas después de una segunda dosis de la vacuna3,4,5,6,7. La vacuna también ha demostrado su eficacia en la vida real en América Latina, incluyendo en Chile8 y Brasil9.

_____________________________________________________

Referencias

