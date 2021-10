Aumento de un 75 % en ataques cibernéticos a fin de año

En los últimos días, empresas de gran importancia como la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN y las Tiendas D1 han alertado a sus usuarios por mensajes engañosos que están llegando vía mensaje de texto o por correo electrónico en los que, con de manera falsa se está pidiendo información personal o consignaciones a cuentas bancarias, a cambio de bonos de descuentos o beneficios tributarios.

Según cifras de la Universidad de Maryland, cada 39 segundos hay un nuevo ataque cibernético a computadores y redes a nivel mundial, cifras que se proyectan en aumento en la época de fin de año, al ser una excelente oportunidad para que los ciberdelincuentes aprovechen descuidos y tomen ventaja de la información personal.

ADALID Corp empresa especializada en prevención y gestión de fraude en entornos virtuales concluye que, algunos de los fraudes cibernéticos que con mayor frecuencia se utilizan para estas fechas de cierre de año son mensajes ofreciendo descuentos en compras, donaciones para buenas causas o Fake News con links adjuntos.

“Durante la pandemia, los correos electrónicos o uso de plataformas para videoconferencias han sido los canales más eficaces para que ciber atacantes obtengan información personal de primera mano. En este último año, según investigaciones, los ataques de ciberseguridad a nivel mundial en promedio aumentaron un 75 %, lo que significa que por cada ciberdelincuente ahora existen cinco (5) más”, afirma Andrés Guzmán Caballero, CEO de ADALID Corp. “Adicional, hay que dejar de confiar en la seguridad que brindan las máquinas, es mentira que a mayor tecnología y desarrollo nos encontramos más protegidos”.

Unos de los casos más conocidos es el Phishing, correos electrónicos maliciosos, que es una de las prácticas que ha aumentado teniendo en cuenta que la detección de errores es muchas veces imperceptible debido a la astucia de los atacantes. Así mismo, otros ataques cibernéticos que actualmente se presentan son el Ransomware y DDoS, software extorsivo que tienen como finalidad pedir un ‘rescate’ por la información o por la liberación del cifrado del sistema operativo o archivos.

Pero ¿cómo prevenir ser víctima de los ciberataques?, Guzmán Caballero recomienda:

Asegurarse que los dispositivos de cómputo y móviles se encuentren actualizados.

No entregar ningún tipo de información de tipo personal o bancaria por algún canal de internet.

Evitar tener archivos con sus claves de acceso, para ello utilizar gestores de contraseñas.

Crear contraseñas difíciles de conocer, deben combinar mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, todo en mínimo 12 caracteres es lo ideal.

Evitar utilizar redes de WIFI públicas y/o abiertas.

Dudar de correos electrónicos extraños. Si no conoce su procedencia es mejor no abrirlo y borrarlo.

Apagar la red de internet cuando no sea necesario utilizarlo, así reduce las posibilidades de sufrir ataques informáticos.

Procurar navegar solo por sitios que comiencen con HTTPS (no HHTP).

Cerciorarse de los participantes en videollamadas sean todos conocidos siempre.

Implementación de un cortafuegos, este se utiliza con frecuencia para evitar que los usuarios autorizados tengan acceso a redes privadas e información sensible.

Así mismo, los expertos de la compañía recomiendan realizar pruebas de intrusión, que sirven para verificar la seguridad física y lógica de los sistemas de información, redes de computadoras, aplicaciones web, bases de datos y servidores, analizando e identificando su grado de riesgo y buscando las soluciones más apropiadas para cada una de ellas.