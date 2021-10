Estos son los futbolistas nominados al Balón de Oro 2021

–La revista deportiva France Football dio a conocer a los 30 futbolistas nominados a recibir el Balón de Oro, prestigioso premio que será entregado el próximo 29 de noviembre por la publicación gala al mejor jugador del año futbolístico.

Por supuesto, los favoritos para llevarse el trofeo son Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, que buscarán obtener su séptimo y sexto galardón, respectivamente. Asimismo, Robert Lewandowski se perfila como otro de los fuertes contendientes para llevarse el reconocimiento por lo conseguido en el Bayern de Múnich.

Nadie merece el Balón de Oro más que Lionel Messi en 2021

No-one deserves the Ballon D’or more than Lionel Messi in 2021 ? #LM7 pic.twitter.com/oXNddd6h0Y

