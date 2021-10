Sorpresivamente cancelan eutanasia a Martha Sepúlveda, programada para este domingo

–La IPS Instituto Colombiano del Dolor, Incodol, anunció sorpresivamente este sábado la cancelación del procedimiento eutanásico que se le iba a practicar este domingo a Martha Sepúlveda, según afirma, por decisión unánime del Comité Científico Interdisciplinario para el Derecho a Morir con Dignidad.

En un comunicado, Incodol indica que tras una reunión el 8 de octubre, los integrantes del comité revisaron y analizaron de nuevo y de forma amplia la solicitud de la señora Martha Liria Sepúlveda, y decidieron “de manera unánime» cancelar el procedimiento a morir con dignidad a través de la eutanasia, programado para el día 10 de octubre de 2021.

Según los médicos, no se cumplía con el criterio de «terminalidad» como se había considerado en el primer comité.

Agrega que la decisión de cancelación se basó en el numeral 26.6 del artículo 26 de la Resolución 971 de 2021 del Ministerio de Salud y de Protección Social, que le asigna al Comité dentro de sus funciones el revisar el trámite de la solicitud y el procedimiento eutanásico completo, a fin de detectar alguna situación que afecte el desarrollo del mismo”.

En efecto, la Resolución establece el procedimiento de recepción, trámite y reporte de las solicitudes de eutanasia, así como las directrices para la organización y funcionamiento del Comité para hacer Efectivo el Derecho a Morir con Dignidad a través de la Eutanasia.

Y en el numeral 26.6 del artículo 26, la resolución establece:

-«Suspender el trámite de la solicitud y el procedimiento eutanásico en caso de detectar alguna irregularidad y poner en conocimiento de las autoridades competentes la posible comisión de una falta o de un delito, si a ello hubiere lugar».

El caso de Martha Sepúlveda iba a ser el primero en Colombia para un paciente que no tiene una enfermedad terminal.

Ella solicitó el procedimiento argumentando dolores insoportables por una esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad grave e incurable.

Tal como lo reseñamos oportunamente aquí en la web de Radio Santa Fe, Martha Liria Sepúlveda Campo, de 51 años, en 2019 le diagnosticaron una esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad degenerativa que afecta al sistema nervioso y por lo general tiende a reducir progresivamente la movilidad del cuerpo o afectar funciones como el habla.

«Estoy más tranquila desde que me autorizaron el procedimiento. Duermo más y me río más. Cuando voy a la Iglesia los sacerdotes me piden que les diga por qué y las respuesta es porque estoy sufriendo. Me da tranquilidad la certeza de que el 10 de octubre me voy a morir. Lo mejor que me puede pasar es descansar. Elegí el domingo porque siempre vamos a la Iglesia. Fui muy feliz”, declaró Sepúlveda Campo.

Monseñor Francisco Ceballos, obispo de Riohacha, le pidió a Sepúlveda Campo reflexionar sobre su decisión: “De acuerdo con nuestras más profundas convicciones cristianas, la muerte no puede ser la respuesta terapéutica al dolor y al sufrimiento en ningún caso. La muerte propiciada mediante el suicidio asistido o la eutanasia no resulta compatible con nuestra interpretación de la dignidad de la vida humana, como sí lo es la utilización de los cuidados paliativos”, le dijo el prelado.