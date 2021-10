CIVILIZADOS, LOS ANIMALES. III parte

Por: Carlos Fradique-Méndez

Agradezco leer la primera y la segunda parte de este ensayo.

LOS HUMANOS BURLAN LAS LEYES DIVINAS Y LAS LEYES HUMANAS

Los seres humanos, aparentan tener dioses y leyes pero se burlan de unos y de otras y a los dioses los adoran falsamente y hasta piden su protección para delinquir. La virgen de los sicarios es un ejemplo real. Los humanos planean milimétricamente la guerra, el sicariato como Bojayá, el asalto, todo fríamente calculado como el robo al erario que puede sumar más de 60 billones de pesos al año y ni las autoridades ni la sociedad hacen algo por acabar o por lo menos por minimizar esos robos.

Se dice que hay animales salvajes porque viven en la selva, viven bajo las leyes de la selva y se comportan sin observar las normas de la civilización y se afirma que los seres humanos somos civilizados. Tremendo error. Las leyes de la selva son la armonía perfecta para la sana convivencia del planeta. Esas leyes garantizan el equilibrio del ambiente, son fuente de la supervivencia de la vida terrenal.

MARES Y MARAÑAS DE LEYES

Las leyes de los civilizados son una maraña que pocos entienden y muchos ignoran o no las aplican y los que las conocen las violan muchas veces apoyados con su sabiduría.

Unos ejemplos me darán la razón. Algunos sabios en legislación ambiental piden licencias a granel para talar bosques y explotar las minas y yacimientos para arruinar las fuentes de agua y erosionar la capa vegetal, algunos sabios en leyes de familia y funcionarios defensores de la familia son los primeros victimarios especialmente de la mujer y de la minoridad, algunos expertos en legislación penal tuercen la verdad y los hechos, para justificar el crimen, algunos genetistas y similares cambian la estructura molecular de la vida vegetal para trastornar el ciclo de vida del planeta, versados en la contratación pública redactan contratos a la medida para que los tramposos puedan pedir indemnizaciones gigantes al Estado y la lista sigue. No puedo dejar por fuera las estafas y engaños con las malévolas prácticas de la promoción automática, del no recordar nada porque para eso está el profesor google y el rentable negocio de vender cartones en especializaciones para especializados en todo y en nada.

VOLVAMOS AL CONTRATO SOCIAL

Vuelvo a Hobbes y a Rousseau quienes plantearon la necesidad de firmar un “contrato, un pacto social, en el que se defina un poder centralizado que tenga la autoridad absoluta para proteger a la sociedad, creando una comunidad civilizada”. Todas las constituciones y leyes son de alguna manera pactos sociales de obligatorio cumplimiento de los que todos buscan tomar ventaja y a veces lo logran por la burla que de esos pactos hacen las autoridades judiciales y administrativas. Del ejercicio burlesco y torticero de las leyes nacen las mayores inequidades, la acumulación de privilegios y el aumento de las desigualdades negativas. Las brechas entre poderosos y miserables son aterradoras. El 60% de familias cercanas a la línea de miseria, el ser Colombia uno de los países con mayores desigualdades e inequidad y su pelea por ser el campeón en corrupción confirman que de civilización tenemos poco y que los animales, los salvajes nos llevan ventaja. Los civilizados son los animales, los humanos seguimos en el tiempo de las cavernas ahora en mármol y con cortinas de sedas y vajillas en porcelana.

SIGAMOS CULTIVANDO LA PAZ EN LA FAMILIA

Sigamos cultivando el respeto, las palabras decentes, la autoestima, el civismo, en nuestra familia, en nuestra sociedad y en Colombia para para tener futuro en sana convivencia.

