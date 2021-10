Facebook prioriza la difusión de mentiras junto con la agresión y odio: Ganadora del Premio Nobel de Literatura

–La periodista filipina Maria Ressa criticó a Facebook por «priorizar la difusión de mentiras junto con la agresión y el odio frente a los hechos», en una entrevista a Reuters,

Ressa, cofundadora del sitio web de noticias Rappler, y el ruso Dmitri Murátov, redactor jefe del periódico independiente Nóvaya Gazeta, fueron galardonados con el Premio Nobel de la Paz del 2021 «por su valiente lucha por la libertad de expresión» en sus respectivos países.

Ressa declara que Facebook, siendo el distribuidor de información más grande del mundo, también «está sesgado contra los datos y el periodismo».

Afirma que la ausencia de hechos lleva a la falta de verdad y confianza, sin las cuales no hay democracia. Es más, sin datos no hay «realidad compartida», así que no se pueden resolver asuntos esenciales tales como el clima o la pandemia.

Un portavoz de Facebook respondió al comentario de Ressa y afirmó que el gigante de las redes sociales sigue invirtiendo mucho dinero para evitar y reducir el contenido nocivo. Además, añadió que la empresa «cree en la libertad de prensa», y que por eso «apoya a las organizaciones de noticias y periodistas por todo el mundo».

Los comentarios de Ressa se unen a la presión reciente sobre Facebook, que se encuentra en medio de una polémica surgida a raíz de las declaraciones de su exempleada Frances Haugen. La exgerente de productos de la empresa sostuvo recientemente que «la gerencia de la compañía sabe cómo hacer que Facebook e Instagram sean más seguros, pero no harán los cambios necesarios porque están anteponiendo ganancias astronómicas a las personas». Asimismo, dudó de la capacidad de la empresa de proteger a los niños del contenido nocivo y propuso aumentar la edad mínima para acceder a las redes sociales de 13 a los 17 años.

Mark Zuckerberg, por su parte, rechazó las acusaciones de poner el lucro por encima de la protección de su comunidad. Aseguró que su empresa se «preocupa mucho» por «la seguridad, el bienestar y la salud mental» de todos sus usuarios. (Información RT).