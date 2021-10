Si le cobran por un subsidio de vivienda, lo están estafando, ¡denuncie!

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio alerta a la ciudadanía para que no se deje engañar por personas inescrupulosas que se hacen pasar como funcionarios de esta cartera con el fin de estafar a las familias que fueron afectadas por el conflicto y que están interesadas en adquirir vivienda con el apoyo del Gobierno Nacional.

Recientemente, se conocieron denuncias en las que se manifiestan aparentes casos de estafa presentados en Valle del Guamuez (Putumayo) y Carmen de Bolívar (Bolívar). Por tal motivo, se hace un llamado a las comunidades de estas zonas del país para que estén alertas y eviten ser víctimas de estos engaños.

Según las denuncias, las personas detrás de estos casos recurren a llamadas y documentación falsa para hacerse pasar como funcionarios de este Ministerio y así exigir un pago para cubrir supuestos trámites administrativos, con la promesa de facilitar el acceso a los programas de subsidio de vivienda. Al parecer, y con el propósito de captar de forma masiva e ilegal dineros de los ciudadanos, estas acciones las han enfocado en contra de asociaciones de personas víctimas del conflicto.

Ante esta alerta y frente a casos similares que se han presentado en diversas regiones del territorio nacional, el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, reitera que “ningún funcionario o tercero está autorizado para exigir dinero por el acceso a los programas del Gobierno Nacional. La postulación a los mismos es totalmente gratuita y se hace a través de la página web de la entidad, las cajas de compensación, las entidades bancarias o las salas de venta de los proyectos”.

A propósito, se les recuerda a los ciudadanos que la actual oferta del Gobierno del Presidente Iván Duque para facilitar el acceso a una solución habitacional consiste en programas como Mi Casa Ya y Semillero de Propietarios, para la adquisición de vivienda y Casa Digna Vida Digna, para las familias que requieren un mejoramiento en su lugar de residencia. Además, se aclara que no existe en la actualidad un programa para la construcción de vivienda en lote propio.

Aclaramos y reiteramos que toda comunicación vía correo electrónico realizada por esta entidad se hace a través cuentas cuya identificación termina como @minvivienda.gov.co. y no existe la cuenta correspondenciavip@minvivienda.gov.co. Tampoco se realizan trámites a través de asociaciones o fundaciones, ya que el acceso a los programas se realiza mediante las cajas de compensación y las entidades financieras. Para el caso del programa Casa Digna Vida Digna, los beneficiarios son focalizados a través de las alcaldías municipales.

De igual forma, se solicita a la ciudadanía que denuncie ante la Fiscalía General de la Nación o ante la Policía Nacional a aquellas personas que exijan dinero con la promesa de gestionar el acceso a los programas de vivienda del Gobierno Nacional. También pueden dar a conocer estas anomalías escribiendo al correo electrónico correspondencia@minvivienda.gov.co o a través de nuestras redes sociales (Twitter: @Minvivienda).

Para que no se deje engañar, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio invita a quienes deseen adquirir vivienda con subsidios del Gobierno Nacional a que visiten la página web de la Entidad y conozcan todos los detalles de los programas. Mi Casa Ya (http://micasaya.minvivienda.gov.co), Semillero de Propietarios (http://www.minvivienda.gov.co/semillerodepropietarios) y Casa Digna Vida Digna (http://casadignavidadigna.minvivienda.gov.co).