Distrito suspendió a cuatro industrias por contaminar el aire en Bogotá

En su propósito por intervenir la zona suroccidente, la Secretaría de Ambiente realizó, durante la última semana, varias acciones de vigilancia y control en 28 industrias de este sector de la ciudad. En dicha actividad, la entidad impuso medidas preventivas de suspensión de actividades a cuatro establecimientos que estaban contaminando el aire de Bogotá.



Las cuatro medidas preventivas impuestas por la Secretaría de Ambiente fueron a las industrias de alimentos, fundición y ladrillera. Estos establecimientos, al momento de la visita, no cumplían con la normatividad ambiental en materia de emisiones atmosféricas, varios no contaban con los respectivos permisos para su funcionamiento, mientras que otros estaban operando con combustibles sólidos (madera y carbón) sin los sistemas de control.

Estas empresas se exponen a multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes y no podrán poner en funcionamiento las fuentes de emisión selladas hasta que no demuestren el cumplimiento de la norma. De las visitas realizadas, la Secretaría de Ambiente emitirá el concepto técnico, para iniciar las acciones establecidas en la Ley 1333 de 2009 (proceso sancionatorio ambiental).

Los operativos de control se adelantaron en las localidades de Rafael Uribe Uribe, Antonio Nariño, Tunjuelito, Fontibón y Kennedy. En los recorridos, se pudo constatar que 10 industrias visitadas no estaban operando, dos habían sido desmanteladas, dos hicieron reconversión a gas natural, dos estaban funcionando y seis que no respondieron al llamado de la autoridad ambiental.

A las industrias que no respondieron o no permitieron el acceso a la autoridad ambiental, se les realizará seguimiento y se reprogramará las visitas de control y, en caso de no atender los llamados, la Secretaría de Ambiente dará traslado a la Fiscalía General de la Nación.

La autoridad ambiental seguirá monitoreando permanentemente el comportamiento del Índice Bogotano de Calidad del Aire y Riesgo en Salud (Iboca) para proteger a todos los ciudadanos, especialmente de la población más vulnerable.