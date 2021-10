Más de 4.000 profesionales de la salud están infectados con Covid-19 en Venezuela

El sindicato venezolano Monitor Salud denunció este jueves que 4.447 trabajadores del sector salud del país caribeño se han contagiado de covid-19, entre noviembre de 2020 y septiembre de 2021.

«De acuerdo a los datos recopilados en 75 centros de salud distribuidos en 20 estados y el Distrito Capital, al menos 4.447 trabajadores de la salud se contagiaron con covid-19», indicó la organización en su cuenta de Twitter.

Marzo fue el mes con más casos registrados, con 628, coincidiendo con la segunda ola de contagios que vivió el país caribeño en ese momento.

Agosto fue el segundo mes con mayor cantidad de contagios con 533, seguido de abril con 511 y mayo con 501, mientras que en septiembre se registraron 457 casos.

A principios de octubre, la ONG venezolana Médicos Unidos reportó que 756 sanitarios han fallecido por covid-19 desde el inicio de la pandemia.

La organización explicó que sus reportes se basan en «criterios clínicos, epidemiológicos, de radiodiagnóstico», así como de laboratorio «al día, y no necesariamente están incluidos en los reportes de los voceros» del Gobierno.

«El objetivo es la prevención del personal y evidenciar fallas», concluyeron.

Asimismo, Monitor Salud denunció el lunes que han registrado 625 amenazas al personal sanitario de los distintos hospitales de Venezuela, entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2021, por exigir y reclamar sus derechos.

«Contabilizamos de enero a lo que va de año 625 amenazas al personal de salud, simplemente por protestar», dijo Mauro Zambrano, dirigente de esta organización que agrupa a numerosos empleados del sector.

En rueda de prensa, Zambrano tildó de «muy grave» la situación que viven los empleados de hospitales venezolanos y aseguró que se trata de casos que generan «miedo» entre los trabajadores y en los que «no hay consecuencias» para quienes ejecutan el supuesto acoso.

De acuerdo con el cómputo de la organización, en la región occidental es donde se registró la mayor cantidad de amenazas con 267, en nueve de los 24 centros de salud de la región monitoreados.

Le sigue la región oriental, con 264 amenazas, y la región central en donde llevan cuenta de 94, según el sindicato.

«Simplemente queremos respuestas. Nosotros no podemos seguir prestando el servicio y dando la vida, y que no se nos escuche. Nosotros no tenemos quién nos escuche en este momento y que, además cuando llegas a un centro de salud, te amenazan», puntualizó Zambrano.

El dirigente sindical añadió que las acciones en contra de los trabajadores de la salud incluyen suspensiones de sus salarios, incluso cuando se reportan enfermos o con síntomas de covid-19.