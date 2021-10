Esta semana habrá cortes de agua en la localidad de Usme

Loterías y chances del 17 de octubre en el territorio colombiano:

Dorado noche

5670

Culona

2996

Astro Luna

1939 Piscis

Pijao de oro

9039

Paisita día

0648

Paisita noche

6726

Chontico día

5247

Chontico noche

3302

Cafeterito noche

2288

Sinuano día

1824

Sinuano noche

4088

Cash three día

577

Cash three noche

984



Play four día

2577

Play four noche

9525



Saman día

6295

Caribeña día

9681

Caribeña noche

1427

Motilón Tarde

8604

Motilón Noche

1896

Fantástica Noche

3190

Antioqueñita Día

8492

Antioqueñita Tarde

3670

Culona noche

0857