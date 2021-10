Así va el mercado del gaming en Colombia

La pandemia y los meses de confinamiento estricto que vivió el país impulsaron el consumo de videojuegos en Colombia de una forma determinante. Títulos como League of Legends, Fortnite y FIFA, entre otros, sirvieron de escape a un mundo virtual, en momentos en los que quedarse en casa era la mejor opción.

Cifras reveladas por Logitech G, el fabricante suizo de tecnología específica para el gaming, dan cuenta de un mercado en crecimiento. “Hoy, cerca de la mitad de la población colombiana, 19.9 millones de personas, es jugadora, ya sea de consola, PC o dispositivos móviles”, asegura Diego León, Country Manager de Logitech para Colombia.

“En 2019, el tamaño del mercado gamer en Colombia era de 418 millones dólares con un crecimiento aproximado del 8% anual. La pandemia impulsó el sector y lo elevó al 15% en 2020, con un ingreso aproximado de 480 millones de dólares. Para 2021 la tendencia sigue en alza”, afirmó el alto ejecutivo.

Lo anterior, ha impactado a una industria que en el caso de Logitech G ha representado un crecimiento sostenido en ventas de periféricos, como audífonos, mouses, webcams, simuladores y teclados. De hecho, en la actualidad, y gracias a una alianza con Riot Games, se está lanzando una colección especial para los amantes del título League of Legends, optimizada para una experiencia de juego superior y una estética que se inspira en el universo de este videojuego.

