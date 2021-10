Desde Concejo advierten que el POT quitará cerramientos de conjuntos residenciales y viviendas

El proyecto del POT establece que no se permitirán los cerramientos de los antejardines y demás áreas privadas que colinden con el espacio público para las nuevas edificaciones.

Al respecto, la concejal Diana Diago manifestó que esta medida del POT de Claudia López es gravísimo para la ciudadanía. Gran parte de los conjuntos residenciales y demás construcciones que no logren legalizar sus cerramientos, tendrían que retirarlos, sumado a que los nuevos inmuebles no podrán contar con esto, dejándolos vulnerables a la delincuencia.

“El POT es el que determina dónde y cómo vivimos dentro de la ciudad. En este momento lo que se está generando es un escenario de inseguridad al quitar estas herramientas, que en muchas zonas ayuda a la prevención de los hurtos y demás delitos”, señaló la Cabildante.

Asimismo, aseveró que en la ciudad no se garantiza la seguridad y eso lo demuestran las cifras, en los primeros ocho meses de este año se presentaron 4.922 hurtos a residencias.

“La señora alcaldesa no puede decir que no se van quitar los cerramientos cuando lo incluyó en el documento. No debe mentirle a la ciudadanía a través de los medios, cuando en el papel está contemplado otra cosa”, puntualizó la concejal Diana Diago.