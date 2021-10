Facebook alerta sobre filtración de «miles de páginas de documentos» que serían publicadas «coordinadamente» por más de 30 medios

–Varios documentos internos de Facebook se han filtrado a la prensa y ahora están siendo escudriñados por periodistas, anunció este lunes la compañía.

En este momento, más de 30 periodistas están terminando una serie coordinada de artículos basados en miles de páginas de documentos filtrados. Escuchamos que para obtener los documentos, los medios tenían que aceptar las condiciones y un cronograma establecido por el equipo de relaciones públicas que trabajó en documentos filtrados anteriormente», escribió el equipo mediático de la red social en Twitter.

En cuanto al contenido, la compañía no lo detalló, pero acusó a la prensa de haber malinterpretado las filtraciones previas. «Obviamente, no todos los empleados de Facebook son ejecutivos; no todas las opiniones son la posición de la empresa», sostuvo y añadió:

«Una selección curada de millones de documentos en Facebook no puede de ninguna manera usarse para sacar conclusiones justas sobre nosotros. Internamente, compartimos el trabajo en progreso y debatimos opciones. No todas las sugerencias resiste el escrutinio que debemos aplicar a las decisiones que afectan a tantas personas. Sala de prensa de Facebook».

«Para aquellas organizaciones de noticias que deseen ir más allá de una campaña orquestada de ‘gotcha’, estamos listos para participar en la sustancia», precisó John Pinette, vicepresidente de comunicaciones.

Previamente, este mes Facebook estaba en la mira de la prensa en relación con revelaciones de su exempleada Frances Haugen, quien acusó a la compañía de priorizar las ganancias sobre la seguridad de los usuarios. (Información RT).