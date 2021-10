Quien diga que el POT llenará de prostíbulos sus barrios los engaña: Alcaldesa

En el marco del Cabildo Abierto del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) ‘Bogotá Reverdece 2022-2035’, organizado por el Concejo de Bogotá, la alcaldesa mayor Claudia López, se refirió a la operación de servicios especiales en la ciudad y aseguró que con el POT no sólo se van a redistribuir las zonas de proximidad y residenciales, sino que además no tendrán actividades económicas de alto impacto.



Sobre el particular, la mandataria de los bogotanos, señaló que el Ordenamiento Territorial implica redistribuir de manera justa y equitativa los costos y beneficios de vivir en la ciudad, por eso, manifestó que las actividades de alto impacto deben estar en zonas específicas donde se pueda mitigar los efectos de su operación.

En ese sentido, dijo que el Distrito ha sido lo suficientemente claro en el POT sobre cómo mitigar los impactos. “Está muy bien que las cosas de alto impacto las traslademos a suelo estructurante y las saquemos del suelo de proximidad”, indicó la alcaldesa.

Además, agregó que, “de aquí en adelante el que les diga que el POT les va a llenar de prostíbulos su barrio, los está engañando de manera burda, es una mentira, siempre fue una mentira. Es falso que este POT va a llenar de burdeles, de prostíbulos y de bares los barrios residenciales, es un engaño cínico y burdo”. Así mismo, aseveró que es falsa la versión que indica que se van a declarar como ilegales las iglesias en Bogotá. “Todas las formas de culto son protegidas, reconocidas e incorporadas en nuestro POT”, señaló

En el siguiente tuit, la Alcaldesa habla de bares y sitios de entretenimiento para adultos en zonas residenciales:

Durante su intervención, la mandataria de la ciudad aclaró que hay gente inescrupulosa que con información falsa busca causar zozobra en la ciudadanía para ponerla en contra de su propio beneficio. “Habrá otros que les digan lo contrario, que con el nuevo POT van a ser ilegales las iglesias en Bogotá; eso es falso, falso, todas las formas de culto son protegidas, reconocidas e incorporadas en nuestro POT”, manifestó.

“Yo les ruego que demos este debate con intensidad pero no con mentiras, las mentiras matan la democracia”, añadió la alcaldesa Claudia López, quien a su vez expresó que si esta propuesta de POT se cae, “seguirá vigente el POT que ha expulsado a la gente a patadas en las zonas de renovación urbana, el POT que no tiene política de moradores, el POT que no protege a la gente de las zonas donde vive, el POT que no reglamenta adecuadamente las mixturas de usos, el POT que no tiene suficientes formas de mitigación. Ese POT que no le sirve a la mayoría de la ciudadanía, pero si a unos pocos negociantes, es el POT que va a seguir vigente”.