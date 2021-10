Distrito entregará más de 1.200 subsidios de vivienda en Bogotá

El Distrito en cabeza de la Secretaría del Hábitat, tiene disponibles más de 1.200 subsidios complementarios de mi ‘Mi casa ya’, este se suma al de la Nación y, en concurrencia, con los de las cajas de compensación familiar garantiza un mayor acceso a la vivienda propia en Bogotá. Con corte al 30 de agosto de 2021, se han asignado 724 subsidios complementarios, de los cuales 696 han sido de 10 SMMLV y 28 de 8 SMMLV, el 60 % de los subsidios han sido asignados principalmente a mujeres.

El objetivo es que las familias de menores recursos puedan adquirir vivienda nueva VIS (Vivienda de Interés Social) o VIP (Vivienda de Interés Prioritario) en la capital del país. Esto, siempre y cuando, el valor de la vivienda VIS no supere los 150 SMMLV ($136.278.900) y el valor de la VIP no supere los 90 SMMLV ($81.767.340)

¿Cómo funciona?

Los hogares que cuenten con ingresos de hasta 2 SMMLV ($1.817.052) se les otorgarán un subsidio de hasta 40 SMMLV -30 de la Nación y 10 del Distrito, lo que se traduce en $36.341.040.

Los hogares que cuenten con ingresos superiores a 2 SMMLV ($1.817.052) y hasta 4 SMMLV ($3.634.104) podrán acceder a un subsidio de hasta 28 SMMLV -20 Nación y 8 Distrito, lo que se traduce en $25.438.728.

Los hogares que tengan ingresos de hasta 2 SMMLV ($1.817.052) y cuentan con un subsidio por parte de la Caja de Compensación, podrán sumarlo al del Distrito y la Nación y acceder a un subsidio de vivienda de hasta 60 SMMLV, es decir, de $54.511.560.

Requisitos para acceder a subsidios de vivienda en Bogotá

Tener ingresos mensuales de hasta 4 SMLMV ($3.634.104)

No ser propietarios de una vivienda en el territorio nacional

Prepara tus reservas: Usme tendrá cortes de agua del 19 al 22 de octubre

Acceder a una Vivienda de Interés Prioritario (VIP) que no exceda los 90 SMMLV o de Interés Social (VIS) que no exceda los 150 SMMLV, a través de un crédito hipotecario o leasing habitacional.

No estar reportado en las centrales de riesgo.

El paso a paso para los interesados

Solicitar en el banco de preferencia la preaprobación de un crédito hipotecario de vivienda.

Informar que quiere aplicar al subsidio nacional ‘Mi Casa Ya’ y al subsidio complementario distrital en la entidad financiera.

Informar si cuenta con subsidio de la caja de compensación familiar.

Visitar la sala de ventas del proyecto VIS o VIP que le interese y separar la vivienda.

Solicitar el crédito hipotecario.

Si el crédito hipotecario es aprobado, podrán ser asignados los subsidios.