Mindeporte entregará 84 computadores portátiles y 251 incentivos a campeones de Juegos Intercolegiados

El Ministerio de Deporte entregará, este miércoles y jueves, incentivos a deportistas e instituciones educativas de Bogotá que fueron campeonas de los Juegos Intercolegiados Nacionales, en 2019.



Un total de 84 campeones nacionales recibirán como incentivo tecnológico computadores portátiles, y 251 deportistas que fueron medalla de oro en la fase departamental, morrales.

Mientras que tres instituciones educativas, dos campeonas departamentales y una nacional, obtendrán los kits de implementación deportiva que contienen, cada uno, 327 elementos.

El evento se llevará a cabo en la capital del país, en la Diagonal 61 c No. 27-2L, antiguo CEAD. Los horarios de atención el miércoles y jueves será de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m.

Así como en Bogotá, también habrá entregas esta semana en los departamentos de Boyacá, Caquetá y Casanare, con los que finaliza este nuevo ciclo de entregas.

Mindeporte ha entregado, a la fecha, incentivos y reconocimientos en 29 departamentos del país, entre los que se encuentran Valle del Cauca, Antioquia, Atlántico, Cundinamarca, La Guajira, Magdalena, Quindío, Santander y Tolima, entre otros.

Los Juegos Intercolegiados Nacionales cerraron sus inscripciones y se encuentran en las fases municipal y departamental. Del 27 de noviembre al 13 de diciembre, se realizarán las regionales, cuya sedes aún no se han confirmado.