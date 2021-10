La plataforma streaming de Disney Star+ estará gratis durante el fin de semana

Uno de los grandes lanzamientos del año en el área de entretenimiento en Latinoamérica fue Star+, el nuevo servicio de streaming de The Walt Disney Company, una plataforma complementaria a Disney+, con contenido de entretenimiento general y deportes dirigido a los adultos.

Si todavía no la has probado, este fin de semana tendrás una fantástica oportunidad de hacerlo y lo mejor de todo es que será gratis. Sí, lo has leído bien. Será GRATIS. La promoción, cuyo nombre es Pase Libre, estará disponible en México, Colombia, Chile, Perú y Brasil.

Desde este 22 de octubre a las 00:00 horas de cada respectivo país y hasta las 23:59 horas del 24 de octubre, disfrutar de la gran cantidad de contenido de esta plataforma será completamente gratis.

Cómo disfrutar de Star + gratis

Lo único que tienes que hacer es acceder al sitio oficial de Star+ y suscribirte como usuario, lo que implica registrar una forma de pago. Este es un punto importante porque Pase Libre funcionará como una breve suscripción a Star+ y respetará la gratuidad los 3 días, del 22 al 24 de octubre. Tienes que tener en cuenta que en caso de que no canceles la suscripción, la cuota mensual será cargada en tu tarjeta a partir del 25 y quedarás como un usuario normal.

En caso de que no quieras seguir con la suscripción de Star+ a través de Pase Libre, bastará con que la canceles antes de las 00:00 AM del 25 de octubre. En caso de que continúes con la suscripción, se te cobrará el monto mensual correspondiente a tu país (México: MXN$ 199; Perú: PEN$ 37,90; Chile: CLP$ 8.500; y Colombia: COP$ 31.900).

¿Qué podrás ver gratis este fin de semana?

Además de ver todo lo que ofrece habitualmente Start +, podrás disfrutar de eventos deportivos y estrenos muy interesantes durante el fin de semana de la promoción Pase Libre.

Por ejemplo, la transmisión de los partidos Inter vs Juventus y Roma vs. Napoli de la Serie A de Italia; Arsenal vs Aston Villa y Manchester United vs Liverpool de la Premier League de Inglaterra, y la mejor programación deportiva de ESPN.

Además, el suscriptor de Star+ ese fin de semana podrá disfrutar del estreno de la película The Empty Man, que se incorpora a la amplia cartelera de películas de estreno y éxitos de taquilla que ofrece la plataforma; además del estreno del episodio final de la décima temporada de American Horror Story, que se suma a todos los episodios disponibles de Only Murders In The Building, y las últimas temporadas de The Walking Dead y Grey’s Anatomy.

Contenido en la plataforma

Star+ es un servicio independiente a Disney+ en América Latina y ofrece básicamente el contenido de ESPN y FOX a la carta, con series como «This Is Us», películas como «Nomadland» y «Bohemian Rhapsody», comedias animadas como «Los Simpson» y «Family Guy», además de decenas de documentales y producciones originales.

Star+ tiene previsto estrenar 66 nuevos contenidos desarrollados en América Latina entre 2021 y 2022, entre los que se destacan series de diversos géneros que presentarán relatos históricos, sociales y culturales de la región, como la continuación de «Bios. Vidas que marcaron la tuya», con los episodios de Titãs, Andrés Calamaro y Aterciopelados.

También presentará dramas como «Santa Evita», producida por Salma Hayek y Pepe Támez y dirigida por el colombiano Rodrigo García, basada en el libro homónimo del escritor Tomás Eloy Martínez, y biopics como la historia de Pancho Villa, uno de los jefes de la revolución mexicana.

Precios habituales de Star + en Latinoamérica

Uno de los puntos más interesantes es que la suscripción a Start+ se puede combinar con la de Disney+ en un producto que se llamará Combo+ y que permite ahorrar en comparación con las suscripciones individuales de cada servicio.

Quienes ya cuenten con una suscripción anual a Disney+ también pueden acceder al beneficio comercial de Combo+.

Los precios de la suscripción a de Start+ y Combo+ son los siguientes:

Argentina: ARS$ 880 Star+ mensual | ARS$ 8.800 Star+ anual | ARS$ 995 Combo+ mensual

México: MXN$ 199 Star+ mensual | MXN$ 1.999 Star+ anual | MXN$ 249 Combo+ mensual

Perú: PEN$ 37,90 Star+ mensual | PEN$ 379,90 Star+ anual | PEN$ 44,90 Combo+ mensual

Chile: CLP$ 8.500 Star+ mensual | CLP$ 85.900 Star+ anual | CLP$ 10.500 Combo+ mensual

Colombia: COP$ 31.900 Star+ mensual | COP$ 319.900 Star+ anual | COP$ 38.900 Combo+ mensual

Ecuador: USD$ 9,99 Star+ mensual | USD$ 99,99 Star+ anual | USD$ 13,99 Combo+ mensual

Uruguay: USD$ $12,99 Star+ mensual | USD$ 129,99 Star+ anual | USD$ 17,49 Combo+ mensual

Panamá: USD $10,49 Star+ mensual | USD$ 104,99 Star+ anual | USD$ 13,99 Combo+ mensual

Costa Rica: USD$ 10,99 Star+ mensual | USD$ 109,99 Star+ anual | USD$ 13,99 Combo+ mensual

Bolivia: USD$ 10,49 Star+ mensual | 104,99 Star+ anual | 13,99 Combo+ mensual

República Dominicana: USD$ 10,49 Star+ mensual | 104,99 Star+ anual | 13,99 Combo+ mensual

El Salvador: USD$ 10,49 Star+ mensual | 104,99 Star+ anual | 13,99 Combo+ mensual

Guatemala: USD$ 10,49 Star+ mensual | 104,99 Star+ anual | 13,99 Combo+ mensual

Honduras: USD$ 10,49 Star+ mensual | 104,99 Star+ anual | 13,99 Combo+ mensual

Nicaragua: USD$ 10,49 Star+ mensual | 104,99 Star+ anual | 13,99 Combo+ mensual

Paraguay: USD$ 11,99 Star+ mensual | USD$ 119,99 Star+ anual | 15,99 Combo+ mensual

Venezuela: USD$ 10,49 Star+ mensual | 104,99 Star+ anual | 13,99 Combo+ mensual