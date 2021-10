El próximo 27 de octubre se realizará segunda subasta de TES Verdes 2031 por $650 mil millones

La Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda en desarrollo del cronograma establecido para la colocación de los TES Verdes en la presente vigencia y en línea con el límite de emisión anunciado en el Plan Financiero de $2 billones para estos títulos, ha definido la fecha para la segunda subasta de los TES Verdes en el mercado local, de acuerdo con las siguientes condiciones:

Fecha segunda subasta TES Verdes 2031 Monto valor costo 27 de octubre de 2021 $650.000 millones

La segunda subasta de los TES Verdes con vencimiento el 26 de marzo de 2031 contará con las condiciones de sobre adjudicación – hasta 30% con una relación de ofertas recibidas y montos subastados de 2.0 y hasta 50% con una razón de 2.5 – de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 4211 de 2019.

No obstante, para esta segunda subasta de TES Verdes programada para el 27 de octubre de 2021, la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público ha determinado que no se procederá a convocar una Subasta No Competitiva.

TES Verdes 2031 Emisión: 26-mar-21 Vencimiento: 26-mar-31 Cupón: 7.00% Plazo: 10 Años

La emisión de TES Verdes está soportada en un Marco de Referencia para Bonos Soberanos que está alineado con las buenas prácticas internacionales sobre beneficios ambientales, financiamiento sostenible, transparencia y responsabilidad con los inversionistas. Dicho Marco de Referencia cuenta con una opinión favorable de segundas partes otorgada por el evaluador internacional Vigeo Eiris, parte de Moody´s ESG Solutions.

El Marco de Referencia de Bonos Verdes Soberanos de Colombia, el primer portafolio de proyectos verdes elegibles, la opinión del evaluador internacional independiente Vigeo Eiris, así como distintas presentaciones y videos con información relevante para inversionistas pueden ser consultadas en español e inglés en la página de Relaciones con Inversionistas (www.irc.gov.co) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (www.minhacienda.gov.co).