Exgeneral de Hugo Chávez impugna decisión de España de extraditarlo a EE.UU

–El exgeneral venezolano Hugo Armando Carvajal, el “Pollo Carvajal”, hombre de confianza del desaparecido Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, impugnó la decisión de la Audiencia Nacional española de hacer efectiva su entrega a Washington, tras la denegación de asilo por vía administrativa.

Según la defensa del Pollo Carvajal, caben más recursos contra la denegación de asilo y de hecho, presento ya uno de revisión contra la última negativa del Ministerio del Interior de concedérselo, informaron a Efe fuentes jurídicas.

Otra jugada del exjefe de la Inteligencia venezolana para dilatar su extradición es la cita que tiene pendiente ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón el próximo miércoles 27 de octubre.

Esta comparecencia se incluye en la causa que ha reabierto el juez sobre financiación ilegal del partido español de izquierda Podemos a la luz de la documentación que Carvajal ha ido presentando sobre presuntos pagos opacos desde la petrolera venezolana PDVSA a exdirigentes de esa formación.

Ante la inminencia de la extradición -al haberle sido denegado el asilo hace dos días-, García Castellón envió ayer un escrito a la sección tercera de lo Penal informando de esta cita en su Juzgado, comunicación sobre la que no ha recibido respuesta por parte de la Sala, según han señalado a Efe las fuentes consultadas.

En la providencia ordenando la entrega, y que ahora ha recurrido Carvajal, la sección tercera dejaba al reclamado a disposición de la Unidad de Cooperación Policial Internacional que debe materializar la entrega a EEUU. Daba este paso después de que el pasado 14 de septiembre dejara en suspenso la extradición del que está considerado el fugitivo más buscado de EEUU por tráfico de drogas hasta que el Ministerio del Interior español resolviese su solicitud de asilo.

Poco después de esta decisión Interior informaba de que se lo denegaba y Carvajal recurrió esta negativa ante el propio Ministerio, que el martes ratificó que no cabía concederle el asilo, decisión que ahora ha recurrido de nuevo en revisión.

La Sala entiende, no obstante, que con la última resolución de Interior la denegación del asilo es firme y por eso ayer decidió que ya no cabía mantener en suspenso la entrega. La Audiencia Nacional dio luz verde en 2019 a la extradición del que fuera jefe de la Inteligencia venezolana tras haber sido detenido en España con documentación falsa, si bien no se materializó la entrega al no comparecer el reclamado, que entonces estaba en libertad y en paradero desconocido. Casi dos años después de darse a la fuga fue detenido el pasado septiembre en un piso en Madrid que la Policía española localizó con la ayuda de la DEA estadounidense.

Tras su detención ingresó en una prisión cercana a Madrid a la espera de ser extraditado y desde entonces trata de evitar la entrega a EEUU por todos los medios, incluido el de desvelar presuntas tramas de corrupción del régimen chavista con exdirigentes políticos españoles. (Informción DW).