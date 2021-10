Superman López dice que es mejor estar fuera del equipo Movistar

La historia de Miguel Ángel López en el Movistar es convulsa desde sus inicios, así que quizá no podría terminar de otra manera. A pesar de la separación amistosa con la que se intentó vender en un primer momento, el ciclista colombiano, ya fuera de la estructura española, ha concedido una entrevista incendiaria al diario ‘El Tiempo’ en el que no ha dudado en poner de vuelta y media a su ex equipo.

Empezando, claro, por su polémico abandono de la Vuelta a España, cuando decidió bajarse de la bicicleta al perder el podio en la penúltima etapa tras quedarse cortado. Una imagen bochornosa, especialmente en un deporte marcado por la épica y el sacrificio como lo es el ciclismo. El colombiano, claro, rehuye cualquier culpa y echa balones fuera. «A la gente le parece una falta de respeto, pero los hechos son diferentes. Es importante estar dónde a uno le gusta, en un lugar en el que se hagan las cosas con amor. Es lo mejor que pudo haber pasado. Estoy tranquilo y voy a un lugar en el que me valoran», explicó.

Contada ahora, su experiencia en el Movistar parece una pesadilla. «Fueron cosas que terminaron rebosando la copa, con lo que lo mejor que pude hacer fue tomar la decisión de salir. Si lo han analizado y comentado, será por algo. Estuve ahí, gané en etapas bonitas, entre ellas la única que lograron ellos en una grande», dice soltando una pulla.

Sin embargo, este relato de hartazgo contrasta poderosamente con los hechos y es que, el pasado mes de agosto, López había renovado con el conjunto navarro.

¿Cómo explica esta contradicción el colombiano? «Renové contrato y pasaron cosas que poco a poco descubrí. No ir a los Juegos Olímpicos, porque se oponían y decidí sacrificarme para LaVuelta, bajarme del Tour de Francia y en LaVuelta compartir el liderato. Sentí tensión y preferí tomar otro camino», dice.

Algunos de estos reproches, como el abandono del Tour cuando marchaba en el puesto 35 de la clasificación, a una hora y 48 minutos del líder y transmitiendo malas sensaciones sobre la bicicleta, parecen difícilmente rebatibles, como tampoco lo es el doble liderato Mas – López que, hasta la penútlima etapa, cuando el colombiano quedó cortado, parecía asegurarle dos puestos de tres en el podio de la Vuelta al Movistar, lo que hubiese sido un resultado fantástico.

Lo cierto es que Superman probablemente nunca debió haber fichado por el Movistar en primer lugar. Las banderas rojas eran tan claras como que había insultado a la organización antes de formar parte de ella. En la Vuelta de 2019 llegó a decir del conjunto español: «Vaya equipo tonto que tiene el campeón del mundo, vaya campeón del mundo que tenemos», cuando interpretó que habían tirado del pelotón tras una caída en la que se había visto involucrado. «Hemos caído unos 20 corredores o más y siempre son los mismos estúpidos los que siempre se aprovechan de estas cosas. No es la primera vez, ya lo han hecho más veces, y es su manera de actuar siempre», añadió.

López ha regresado al equipo Astana, lo que se ha vendido públicamente como un regreso a casa. Sin embargo, esta última entrevista demuestra que, en toda esta operación, probablemente sea el Movistar el que sale ganando.