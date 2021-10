En el año de la pandemia, Colombia registró las mayores exportaciones históricas del sector: Duque

exportaciones

“El año 2020, el año de la pandemia, el más duro de la pandemia, fue el año de las mayores exportaciones históricas en el sector agropecuario de nuestro país”, afirmó el Presidente Iván Duque al inaugurar la versión XXIII de Agroexpo 2021, este viernes en Corferias de Bogotá.“Fueron más de 7.800 millones de dólares. Además, se dieron en un contexto donde, atendiendo las despensas de nuestras familias en territorio, también siguieron conquistando nuevos mercados. Esa es la demostración de lo mucho que se puede lograr con la diplomacia sanitaria y fitosanitaria”, indicó el Mandatario.Reconocimiento a AgroexpoEn sus palabras, el Mandatario entregó un balance de logros en el sector agropecuario y les hizo un reconocimiento a los organizadores de Agroexpo.“Yo quiero empezar estas palabras haciéndoles a ustedes un gran reconocimiento: es no es un evento más de Agroexpo. Este es el Agroexpo después de una pandemia, que nos alejó de este evento por un año. Pero óiganme una cosa: al final del día no nos alejó; nos trajo recargados para volvernos a encontrar con toda la institucionalidad del campo de nuestro país”, precisó.Le puede interesar: Palabras del Presidente Iván Duque Márquez en la inauguración de la versión número 23 de AgroexpoEsta es una de las ferias más representativas del país, Centroamérica y el Caribe, en la medida en que desde 1977 ha reunido al sector agro. Para la XXIII versión reabre sus puertas en Corferias a la presencialidad, luego de las medidas que se adoptaron como consecuencia de la pandemia por el covid 19.El evento contó, también, con la presencia del Presidente Ejecutivo de Corferias, Andrés López Valderrama; el Ministro de Agricultura, Rodolfo Zea; el Gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán, el Presidente de la Unión Nacional de Asociaciones Ganaderas Colombianas (UNAGA), Daniel Espinosa; la Presidente de Asobúfalos, Claudia Roldán; la Gerente General del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), Deyanira Barrero; el Presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, Nicolás Uribe, y el Presidente de la Junta Directiva de Corferias, Enrique Vargas, entre otros. Lanzamiento del Servicio Público de Extensión Agropecuaria Digital Durante el evento, el Gobierno hizo el lanzamiento oficial del Servicio Público de Extensión Agropecuaria, el cual será permanente y descentralizado, y busca desarrollar competencias y capacidades de los productores rurales, a partir del desarrollo de capacidades humanas, técnicas, sociales e integrales; fortalecimiento asociativo; acceso y aprovechamiento TIC; gestión sostenible de los recursos naturales y desarrollo de habilidades para participación en espacios de política pública sectorial. Con este proyecto se construirá una metodología propia para la prestación del servicio, basada en el referente internacional Agricultura de Precisión para el Desarrollo (PAD), a través de canales de comunicación de doble vía, con recomendaciones que promuevan la adopción de prácticas agropecuarias óptimas, adopción de insumos, manejo de plagas y enfermedades, contenido relacionado con el clima, diversificación de cultivos, fertilidad del suelo, entre otros. Se impactarán 150.000 agricultores con una inversión de más de $16.000 millones, un hito histórico que cambiará el futuro de la actividad agropecuaria con más conocimiento, mejores prácticas y mayor productividad. El campesino contará con un servicio especializado desde su propia finca sin esperar la visita de un equipo humano profesional. En caso de que los productores no cuenten con celular, se contempla el uso de medios masivos como la radio. Producción y Agricultura por Contrato En 2020, Colombia produjo alrededor 34,3 millones toneladas de alimentos, lo que representó un crecimiento de 1,8 millones de toneladas con respecto al 2019 (5,5%). Esta es la producción que abastece la red de comercialización nacional, entre las que se cuentan las centrales de abastos, plazas de mercado, supermercados y pequeños negocios locales. Estos 34,3 millones de toneladas también proveen alimentos para las diferentes industrias transformadoras, por lo que no siempre los alimentos son bienes finales, sino intermedios, e insumo de otros derivados. ‘Agricultura por Contrato’ es la estrategia de comercialización del Gobierno Nacional, la cual tiene como principal objetivo reducir la incertidumbre y riesgos que caracterizan los procesos de comercialización agropecuaria, a través de la venta anticipada de la producción de pequeños y medianos productores rurales, generando menor intermediación y una mayor equidad en la distribución de las utilidades generadas a lo largo de la cadena de comercialización agropecuaria. Durante el cuatrienio se busca vincular a 300 mil productores. Los resultados a la fecha de la estrategia de ‘Agricultura por Contrato’ son: 196.383 productores agropecuarios vinculados, 34% son mujeres y 66% hombres, con ventas totales estimadas por $1.39 billones y 951 aliados comerciales. Del total de productores, 52.325 son de municipios PDET. Los departamentos de mayor participación en la Estrategia de ‘Agricultura por Contrato’ son: Antioquia (13%), Cauca (10%), Boyacá (10%), Nariño (7%), Santander (6%). Las principales cadenas a la fecha en la estrategia son: Acuicultura y Pesca (25%), Frutas y Hortalizas (22%), Café (15%), Papa (10%) y Cacao (9%). Logros de diplomacia sanitaria En 2020, las exportaciones agropecuarias y agroindustriales llegaron a cifras históricas, totalizando USD 7.856 millones equivalentes a 5’644.339 toneladas, presentando un aumento de 7,8% en valor y 4,9% en comparación con el 2018 cuando fueron USD 7.286 equivalentes a 5’166.968 toneladas. De igual manera, las exportaciones no tradicionales crecieron un 37,3% en valor y 44,6% en volumen al pasar de USD 2.627 millones equivalentes a 2’332.499 toneladas en 2018 a USD 2.932 millones equivalentes a 2’515.421 toneladas. Específicamente, Colombia fue uno de los países latinoamericanos que presentó crecimiento positivo de 7% en sus exportaciones agropecuarias y agroindustriales en 2020, año afectado por la pandemia covid-19, en relación con el año anterior. En el último año, Colombia exportó 506 productos agropecuarios y agroindustriales con ventas superiores a USD 10 mil por cada producto, en donde los productos tradicionales (café, banano, y flores) participaron 62,7%, y los no tradicionales representaron 37,3%, llegando a más de 160 países, siendo sus principales destinos Estados Unidos con una participación de 37,1% (USD 2.916 millones), Países Bajos 5,1% (USD 403 millones), Bélgica 5,0% (USD 392 millones) y Alemania 4,4% (USD 348 millones). El Gobierno trabaja en ampliar y diversificar la oferta exportable con productos no tradicionales como carne bovina, porcina y pollo, lácteos y derivados lácteos, productos de la acuicultura, cacao, y frutas como cítricos dulces, lima Tahití, piña, pitahaya, mango, arándanos, gulupa y uchuva, principalmente. La diplomacia sanitaria ha sido una prioridad para el Gobierno. El trabajo interinstitucional articulado ha permitido abrir mercados: —Aguacate Hass en Japón, China y Corea. Se tiene como meta de corto plazo el acceso al mercado de Chile. El éxito alcanzado con el aguacate Hass también ha demostrado la fortaleza del sistema de vigilancia fitosanitaria de Colombia para generar confianza en las autoridades sanitarias de los mercados abiertos. —Banano. La renovación del protocolo de exportación a China, el cual además de renovar la posibilidad de ventas desde Antioquia, prevé la inclusión de Magdalena como zona exportadora. —Carne Bovina. Apertura del mercado de Arabia Saudita. Reapertura del mercado de Chile. Habilitación de 9 plantas para la exportación de carne bovina a Egipto. Rehabilitación de plantas para exportar a Rusia. —Pimentón con destino a Estados Unidos. —En el primer trimestre de 2021 Colombia logró un acuerdo de certificación sanitaria con Macao, obteniendo autorización para la exportación de carne bovina y porcina, gran logro si se considera que abre las puertas del mercado asiático para la carne porcina. —En lo corrido del gobierno se han logrado 53 admisibilidades nuevas para productos agropecuarios a 24 países. —El destacado comportamiento de las exportaciones no tradicionales muestra los resultados de la política de gobierno en este cuatrienio en donde se destaca el comportamiento ascendente que han tenido las exportaciones de productos como la lima Tahití y la tilapia en los mercados mundiales. Avance corrido 2021 A agosto de 2021, las exportaciones totales fueron USD 24.879 millones, presentando un aumento de 22,5% en comparación con el mismo periodo del año anterior cuando fueron USD 20.314 millones. Asimismo, las exportaciones agropecuarias y agroindustriales crecieron 18,7%, cuando pasaron de USD 5.078 millones a USD 6.029 millones.El sector agropecuario y agroindustrial participó 24,2% del total de las exportaciones del país.A agosto 2021, las exportaciones agropecuarias y agroindustriales totalizaron USD 6.029,3 millones, presentando un aumento de 18,7% en comparación con el mismo periodo del año anterior cuando fueron USD 5.077,7 millones. Los productos tradicionales (café, banano y flores) participaron 62,5%, mientras que los no tradicionales representaron 37,5%.A agosto de 2021, se han logrado 20 admisibilidades nuevas para productos agropecuarios a 10 países.(Con información del Ministerio de Agricultura).