Paseadores caninos: ¿Qué condiciones deben cumplir los que sacan a tu perro?

Muchas personas cuidadores de animales están optando por contratar los servicios de paseadores de perros con el propósito de que sus caninos se ejerciten y hagan sus necesidades y por la falta de tiempo, entre otras circunstancias. Sin embargo, existen algunas recomendaciones, tanto para los cuidadores de animales como para los que prestan el servicio, para que esta actividad se realice bajo garantías de calidad.

Recomendaciones para los paseadores de perros

Según un estudio realizado por el Instituto de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), los paseadores de perros ejecutan esta actividad como parte de un trabajo informal que aún no está reconocido por la ley. Sin embargo, el IDPYBA ha desarrollado un ‘Protocolo de Paseadores Caninos’ de 2019, donde se establecen unas condiciones generales no obligantes para este tipo de labor, pues al ser una opción de ingresos para los paseadores, muchas veces no se manejan prácticas apropiadas para el cuidado de los perros por lo que es muy importante que los cuidadores tengan en cuenta algunos parámetros de calidad o garantía del servicio y competencia laboral adecuada:

1. ? Reducir el número de animales que se pasean al mismo tiempo:

El IDPYBA recomienda un máximo de ocho perros en una salida. Según Paola Sánchez Cuadros, Profesional Universitario de la Subdirección Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento del IDPYBA, “el Protocolo recomienda, que el número de animales no exceda la capacidad física del los paseadores. Debe haber un punto medio para que el paseador desarrolle su labor y un punto medio para que los animales no se vean afectados”.

2. ? La velocidad y dificultad de la caminata debe estar limitada al canino con la menor capacidad física del grupo del paseo:

Los paseadores deben escoger una manada homogénea en cuanto a razas y tamaños, ya que puede ser un factor de riesgo para el paseador. “Si lleva una manada homogénea, de perros grandes, pero uno de ellos es un perro geronte de siete años que camina lento, todo debe estar ligado al ritmo de ese perro”, recomienda Paola Sánchez, Profesional Universitario de la Subdirección Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento del IDPYBA.

3. ? Uso de arnés:

El Protocolo recomienda que los paseadores usen arnés a cambio de collares de ahogo para los perros. Los paseadores deben contar con los elementos indispensables para el manejo del perro que faciliten el paseo canino.

4. ? Se sugiere que los paseadores tengan conocimientos de veterinaria:

Por lo menos que tenga manejo de caninos y adiestramiento. También que tengan conocimientos en primeros auxilios y de comportamiento animal. “En las manos del paseador están las vidas de varios animales de diferente temperamento, razas o dominancias, pues la persona tiene que tener unas habilidades muy bien establecidas”, dice Paola Sánchez.

5. ? El paseador debe estar identificado como paseador canino:

El Protocolo sugiere que los paseadores de perros usen algún tipo de identificación que los acredite como desarrolladores de esta actividad. Puede ser una chaqueta, uniforme o un color específico que le de la garantía a los cuidadores del trabajo de paseador. Así mismo, el paseador debe ser mayor de edad.

6. ? Herramientas de comunicación:

Ya que los paseadores de perros acostumbran a trabajar solos, el Protocolo del IDPYBA recomienda tener un celular por si llega a pasar algo, además debe trabajar con alguien más para que haya un apoyo.

7. ? Los paseadores deben tener una herramienta de anclaje a la cintura:

Esto con el fin de brindar seguridad necesaria y que el paseador tenga las manos libres por si llega a suceder algo.

En la siguiente imagen se resumen las recomendaciones más importantes, tanto para paseadores de perros como para cuidadores:

El Protocolo de Paseadores Caninos de 2019, estipula recomendaciones de seguridad para los paseadores y animales durante el servicio. Imagen: IDPYBA

Recomendaciones para los cuidadores

Antes de acordar los servicios de un paseador de perros, los cuidadores o tenedores deben conocer la persona que se encargará de pasear al animal.

El IDPYBA recomienda que el paseador deba, primero conocer el cuidador del perro y segundo, acordar con la familia cómo va a ser la prestación del servicio.

Hay que tener en cuenta que no todos los animales son aptos para el paseo, algo que los paseadores deben tener en cuenta. “Esto no es un tema económico, es un tema de llevar una vida vulnerable. El paseador debe hacer una evaluación propia del animal, para eso hay unos formatos que el IDPYBA ha creado en los que se establecen las horas de salida del perro, observaciones o antecedentes de salud física y emocional del animal”, afirma Paola Sánchez.

A continuación, dos ejemplos de los formatos de evaluación del IDPYBA para uso de los paseadores de perros:

En el Protocolo se estipula que el paseador debe salir con el perro junto con su cuidador para que este identifique cómo actúa el animal ante los diferentes estímulos de la calle como ruidos, personas u otros animales. Por eso es importante que, por lo menos, tenga entrenamiento en adiestramiento de perros. Todo esto es necesario con el fin de que el paseador decida si se va a responsabilizar de ese canino o no.

Así mismo, se recomienda que los animales deban salir mínimo con cuatro meses de edad y con su esquema completo de vacunas. Para perros mayores o gerontes, lo aconsejable es salir a partir de los siete años. “Estos perros deben tener una certificación del veterinario que acredite las salidas con el paseador y que demuestre que están en buenas condiciones de salud”, dice Paola.

Al momento de entregar el perro al paseador, es importante verificar que el animal porte su placa de identificación y el nombre del cuidador y teléfonos de contacto. El mismo paseador debe proveer el arnés y traílla adecuados para el perro, al igual que el cuidador debe asegurarse de que las vacunas y desparasitación del perro estén al día.

Si te gustaría tener más información sobre el ‘Protocolo de Paseadores Caninos’ de 2019, haz clic aquí para acceder al documento, y si te gustaría tener los formatos del IDPYBA para establecer las observaciones o antecedentes de la salud física y emocional de los perros, comunícate con el Instituto a la línea 6477117 en Bogotá.