Concentración de gases de efecto invernadero alcanzó nuevo récord en 2020, afirma la ONU

Une fois encore, la quantité de gaz à effet de serre qui piègent la chaleur dans l’atmosphère a atteint un sommet l’an dernier et le taux d’augmentation annuel a dépassé la moyenne de la période 2011-2020. La tendance s’est poursuivie en 2021https://t.co/voKaf6tDW0#COP26 pic.twitter.com/gr8tKkVbWL — World Meteorological Organization (@WMO) October 25, 2021

–La abundancia de gases de efecto invernadero que atrapan el calor en la atmósfera volvió a alcanzar un nuevo récord el año pasado, con una tasa de aumento anual superior a la media de 2011-2020, tendencia que ha continuado en 2021, según informó este lunes la Organización Meteorológica Mundial (OMM) .



La concentración de dióxido de carbono (CO 2 ), el gas de efecto invernadero más importante, alcanzó 413,2 partes por millón en 2020 y es el 149% del nivel preindustrial. El metano (CH 4 ) es el 262% y el óxido nitroso (N 2 O) el 123% de los niveles en 1750, cuando las actividades humanas comenzaron a alterar el equilibrio natural de la Tierra. La desaceleración económica de COVID-19 no tuvo ningún impacto perceptible en los niveles atmosféricos de gases de efecto invernadero y sus tasas de crecimiento, aunque hubo una disminución temporal en las nuevas emisiones.

Mientras continúen las emisiones, la temperatura global seguirá aumentando. Dada la larga vida útil del CO 2, el nivel de temperatura ya observado persistirá durante varias décadas incluso si las emisiones se reducen rápidamente a cero neto. Junto con el aumento de las temperaturas, esto significa más fenómenos meteorológicos extremos que incluyen calor y lluvia intensos, derretimiento del hielo, aumento del nivel del mar y acidificación de los océanos, acompañados de impactos socioeconómicos de gran alcance.

Aproximadamente la mitad del CO 2 emitido por las actividades humanas hoy permanece en la atmósfera. La otra mitad está ocupada por océanos y ecosistemas terrestres. El Boletín señaló la preocupación de que la capacidad de los ecosistemas terrestres y los océanos para actuar como «sumideros» pueda volverse menos efectiva en el futuro, reduciendo así su capacidad para absorber dióxido de carbono y actuar como amortiguador contra un aumento mayor de temperatura.

El Boletín muestra que de 1990 a 2020, el forzamiento radiativo (el efecto de calentamiento en nuestro clima) de los gases de efecto invernadero de larga duración aumentó en un 47%, y el CO 2 representa aproximadamente el 80% de este aumento. Las cifras se basan en el seguimiento de la red de Vigilancia de la Atmósfera Global de la OMM.

“El Boletín de Gases de Efecto Invernadero contiene un duro mensaje científico para los negociadores del cambio climático en la COP26. Al ritmo actual de aumento de las concentraciones de gases de efecto invernadero, veremos un aumento de la temperatura a finales de este siglo muy por encima de los objetivos del Acuerdo de París de 1,5 a 2 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales ”, dijo el Secretario General de la OMM, Prof Petteri Taalas. «Estamos muy lejos de la pista».

“La cantidad de CO 2 en la atmósfera superó el hito de 400 partes por millón en 2015. Y solo cinco años después, superó las 413 ppm. Esto es más que una simple fórmula química y cifras en un gráfico. Tiene importantes repercusiones negativas para nuestra vida diaria y nuestro bienestar, para el estado de nuestro planeta y para el futuro de nuestros hijos y nietos ”, dijo el profesor Taalas.

“El dióxido de carbono permanece en la atmósfera durante siglos y en el océano durante más tiempo. La última vez que la Tierra experimentó una concentración comparable de CO 2 fue hace 3-5 millones de años, cuando la temperatura era 2-3 ° C más cálida y el nivel del mar era 10-20 metros más alto que ahora. Pero entonces no había 7.800 millones de personas ”, dijo el profesor Taalas.

“Muchos países ahora están estableciendo objetivos neutrales en carbono y se espera que la COP26 vea un aumento dramático en los compromisos. Necesitamos transformar nuestro compromiso en acciones que tengan un impacto en los gases que impulsan el cambio climático. Necesitamos revisar nuestros sistemas industriales, energéticos y de transporte y todo nuestro estilo de vida. Los cambios necesarios son económicamente asequibles y técnicamente posibles. No hay tiempo que perder ”, dijo el profesor Taalas.

Aproximadamente la mitad del CO 2 emitido por las actividades humanas hoy permanece en la atmósfera. La otra mitad está ocupada por océanos y ecosistemas terrestres. La parte de CO 2 que permanece en la atmósfera es un indicador importante del equilibrio entre fuentes y sumideros. Cambia de un año a otro debido a la variabilidad natural.

Los sumideros de CO 2 terrestres y oceánicos han aumentado proporcionalmente con las crecientes emisiones en los últimos 60 años. Pero estos procesos de absorción son sensibles a los cambios climáticos y de uso de la tierra. Los cambios en la efectividad de los sumideros de carbono tendrían fuertes implicaciones para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París de 2015 y requerirán ajustes en el momento y / o tamaño de los compromisos de reducción de emisiones.

El cambio climático en curso y las reacciones relacionadas, como las sequías más frecuentes y la mayor incidencia e intensificación de los incendios forestales, podrían reducir la absorción de CO 2 por parte de los ecosistemas terrestres. Tales cambios ya están ocurriendo, y el Boletín da un ejemplo de transición de una parte de la Amazonia de un sumidero de carbono a una fuente de carbono. La absorción del océano también podría reducirse debido a las temperaturas más altas de la superficie del mar, la disminución del pH debido a la absorción de CO 2 y la desaceleración de la circulación meridional del océano debido al aumento del derretimiento del hielo marino.

La información oportuna y precisa sobre los cambios es fundamental para detectar cambios futuros en el equilibrio fuente / sumidero y estos son monitoreados por las redes de Global Atmosphere Watch.

El dióxido de carbono es el gas de efecto invernadero más importante en la atmósfera y representa aproximadamente el 66% del efecto de calentamiento del clima, principalmente debido a la combustión de combustibles fósiles y la producción de cemento.

Las concentraciones promediadas a nivel mundial de CO 2 alcanzaron un nuevo máximo de 413,2 ppm en 2020. El aumento de CO 2 de 2019 a 2020 fue ligeramente menor que el de 2018 a 2019, pero mayor que la tasa de crecimiento anual promedio durante la última década. Esto a pesar de la caída de aproximadamente 5,6% en las emisiones de CO 2 de combustibles fósiles en 2020 debido a las restricciones de COVID-19.

Los datos de las estaciones de monitoreo muestran claramente que los niveles de CO 2 continuaron aumentando en 2021.

En julio de 2021, la concentración de CO 2 en Mauna Loa (Hawái, EE. UU.) Y Cape Grim (Tasmania, Australia) alcanzó 416,96 ppm y 412,1 ppm, respectivamente, en comparación con 414,62 ppm y 410,03 ppm en julio de 2020.

El metano es un potente gas de efecto invernadero que permanece en la atmósfera durante aproximadamente una década.

El metano representa aproximadamente el 16% del efecto de calentamiento de los gases de efecto invernadero de larga duración, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EE. UU. (NOAA). Aproximadamente el 40% del metano es emitido a la atmósfera por fuentes naturales (por ejemplo, humedales y termitas), y aproximadamente el 60% proviene de fuentes antropogénicas (por ejemplo, rumiantes, agricultura de arroz, explotación de combustibles fósiles, vertederos y quema de biomasa).

El aumento de 2019 a 2020 fue más alto que el de 2018 a 2019 y también más alto que la tasa de crecimiento anual promedio durante la última década.

Reducir el metano atmosférico a corto plazo podría respaldar el logro del Acuerdo de París y ayudar a alcanzar muchos Objetivos de Desarrollo Sostenible debido a los múltiples beneficios colaterales de la mitigación del metano. Pero esto no reduce la necesidad de reducciones fuertes, rápidas y sostenidas de CO 2.

El óxido nitroso es un potente gas de efecto invernadero y una sustancia química que agota la capa de ozono. Representa aproximadamente el 7% del forzamiento radiativo de los gases de efecto invernadero de larga duración.

El N 2 O se emite a la atmósfera tanto de fuentes naturales (aproximadamente 60%) como de fuentes antropogénicas (aproximadamente 40%), incluidos océanos, suelos, quema de biomasa, uso de fertilizantes y diversos procesos industriales.

La fracción molar de N 2 O promediada globalmente en 2020 alcanzó 333,2 ppb, lo que representa un aumento de 1,2 ppb con respecto a 2019. El incremento anual de 2019 a 2020 fue superior al incremento de 2018 a 2019 y también superior a la tasa de crecimiento media. durante los últimos 10 años (0,99 ppb por año).

Las emisiones globales de N 2 O inducidas por el hombre , que están dominadas por las adiciones de nitrógeno a las tierras de cultivo, aumentaron en un 30% durante las últimas cuatro décadas. La agricultura, debido al uso de fertilizantes nitrogenados y estiércol, contribuye con el 70% de todas las emisiones antropógenas de N 2 O. Este aumento fue el principal responsable del crecimiento de la carga atmosférica de N 2 O. (Información Organización Meteorológica Mundial).