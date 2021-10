Perentoria advertencia hace Duque a integrantes de bandas criminales: ‘O se entregan a la justicia o corren la misma suerte de Otoniel’

–El Presidente Iván Duque notificó este domingo a quienes persisten en la criminalidad en el país que solo les queda el camino del sometimiento a la justicia, pues, advirtió, de lo contrario, correrán la misma suerte de Dairo Antonio Úsuga David, el máximo cabecilla del Clan del Golfo, capturado en desarrollo de la operación Osiris, la cual calificó como “la más importante que se haya adelantado contra el narcotráfico”.

Desde la sede de la Brigada número 17 del Ejército Nacional, en la población antioqueña de Carepa, donde rindió un reconocimiento al personal militar y de Policía que participó en la exitosa operación conjunta, el Jefe de Estado señaló:

“Hoy demostramos que a estos bandidos solamente les queda un camino: el de someterse a la justicia, porque si no, serán capturados o morirán en el desarrollo de operaciones militares”.

Al destacar la valentía, el heroísmo y la entrega de quienes participaron en la operación Osiris, el Mandatario manifestó que “queda para la historia de nuestro país como la más importante que se haya adelantado contra el narcotráfico” y añadió que “por eso, el triunfo que se asesta es un triunfo total de la legalidad y del principio del que la hace la paga”.

Igualmente, recalcó que fue una operación “de precisión, de articulación, y que muestra que las fuerzas unidas son invencibles” y “que no hay en el territorio colombiano un solo lugar donde un criminal se pueda sentir cómodo, porque donde estén vamos a ir por ellos”.

En ese sentido, resaltó como “se articuló la inteligencia rompiendo ocho cercos o anillos de seguridad del bandido ‘Otoniel’. Llegamos hasta el cuadrante exacto donde estaba y fue capturado con fines de extradición”.

También reiteró el prontuario de Úsuga David, de quien dijo: “Este bandido era asesino de líderes sociales, reclutador de menores, violador de niños, niñas y adolescentes. Se conocía en la región por estar buscando niñas de 12, 13 o 14 años e intimidaba a familias y las extorsionaba para poder tener la virginidad de sus hijas. Eso demuestra el grado de perturbación y de corrupción moral de este bandido”.

De la misma manera, enfatizó que “esta operación, que fue planificada meticulosamente, muestra que podemos llegar a cualquier lugar y que tenemos la mejor capacidad de inteligencia. Muchos han intentado desvirtuar las capacidades de la Fuerza Pública y se han atrevido a insinuar que la inteligencia de nuestro país está debilitada. Aquí tienen su respuesta”.

Previamente, el presidente Duque señalo desde el municipio de Necoclí que el combate contra el narcotráfico en Colombia tuvo un punto de inflexión con la captura de alias ‘Otoniel’, capo del Clan del Golfo, a través de la Operación Osiris liderada por la Fuerza Pública.

El mandatario visitó la Base de la Policía Antinarcóticos ubicada en el municipio de Necoclí, en el departamento de Antioquia, en donde condecoró a varios de los integrantes de la institución que participaron en el gran operativo.

“Gracias por lo que han hecho por Colombia, gracias por su entrega a la patria. Este es el triunfo de todos y aquí no hay triunfos individuales. Lo que aquí se ha logrado marcará un precedente para siempre en las operaciones, porque la Operación Osiris será recordada como la más grande acción contra el narcotráfico en este siglo en nuestro país”, remarcó.

El Jefe de Estado también resaltó que la operación fue reconocida por todos los diarios del mundo y ha sido destacada por todos aquellos que sufrieron la violencia del delincuente.

“Hoy Colombia se hace grande y vamos por más. Ya el Clan del Golfo tiene sentenciado su final. Por eso, a ‘Chiquito Malo’ y a ‘Siopas’, el otro bandido alcahueta de ‘Otoniel’, el mensaje que se les entrega es clarito: o se entregan o vamos por ustedes”, añadió.

El Presidente Duque expresó su complacencia con la milimetría de la Operación Osiris y su precisión, a través del trabajo por cuadrículas territoriales, el cierre, cerco y cacería contra el antisocial, junto con toda la labor de inteligencia.

“La información se trabajó para llegar a él y lograr su captura. El precedente para siempre en este país es que no hay bandido alguno que se pueda esconder del Estado colombiano”, puntualizó.

El Mandatario rindió también un homenaje a los integrantes de la Policía que participaron en la Operación Osiris y recordó cómo los padres, madres, hermanos, hermanas, esposas e hijos de los uniformados tienen que enfrentar sus ausencias, porque tomaron el camino de darlo todo por Colombia.

“Hoy Colombia les da ustedes un reconocimiento para seguirlos motivando. Encarnan ustedes los valores y principios de nuestras instituciones, de una Policía de 130 años, de un Ejército de más de 200 años y, como su Comandante Supremo, puedo decirles que cuentan conmigo, porque así como están dispuestos a dar la vida por Colombia, yo estoy dispuesto a dar la vida por ustedes. Me siento supremamente orgulloso de ser su Comandante Supremo”, sostuvo.

Agregó que su presencia en Necoclí, municipio amenazado por la violencia de alias ‘Otoniel’, confirma que las autoridades llegan a donde tienen que llegar. “A nosotros no nos pone el ritmo la delincuencia; la vamos a seguir combatiendo, como lo hemos hecho en este Gobierno. Yo le prometí a Colombia que caería este bandido, lo volví un compromiso personal, lo saben los generales, no hubo un solo día que no trabajáramos en la configuración de esta operación”, dijo.

Finalmente, aseguró que el resultado obtenido fue el fruto de un trabajo desplegado durante años y, aunque en muchas ocasiones la fortuna no permitía su captura, gracias al heroísmo de la Fuerza Pública y a los tiempos de Dios, que, dijo, “son perfectos”, se logró dar este golpe al narcotráfico.