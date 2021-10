Fiscalía ocupó con fines de extinción del dominio bienes del senador Armando Benedetti y tres personas más

–En cumplimiento de una orden de la Corte Suprema de Justicia, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía General de la Nación, apoyada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y el Ejército Nacional, impuso medidas cautelares sobre ocho inmuebles de propiedad del senador Armando Alberto Benedetti Villaneda, así como de Rubi Corredor Ruiz, Paola Andrea Lasso Corredor y Luis Alberto Nicolella de Caro.



Los predios afectados con medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro están avaluadas en más de 8 mil millones de pesos, lo que evidenciaría un posible incremento patrimonial injustificado.

De la misma manera, se afectaron con medida cautelar 100 millones de pesos, al parecer correspondientes a un leasing financiero contratado por Benedetti Villaneda.

Las acciones adelantadas se originaron en una compulsa de copias ordenadas por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en el marco de una investigación adelantada en contra de Benedetti. Información suministrada por la DIAN permitió establecer que el señor Benedetti Villaneda presenta patrimonios por justificar para los períodos 2009, 2014, 2016 y 2017.

La Fiscalía indicó que el material probatorio recaudado evidenció que presuntamente Benedetti realizó maniobras fraudulentas para incorporar a su patrimonio dineros que no ha podido justificar.

A estas acciones se habría sumado Ruby Corredor Ruiz, a nombre de quien figura un inmueble por $1.600 millones, enajenado en proceso de subasta por la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), para la época en la que dicha entidad era investigada por los entes de control tras actuaciones irregulares que afectaron las finanzas de la administración pública.

De esta manera, la medidas cautelares se impondrán sobre tres lotes ubicados en Puerto Colombia (Atlántico), adquiridos por la cónyuge del Senador, respecto de quien se identificaron incrementos patrimoniales injustificados en la misma época de adquisición de tales bienes; así como otros inmuebles ubicados en la ciudad de Bogotá y Villavicencio (Meta), en cabeza de la señora Ruby Corredor Ruiz y su hija.

Los bienes afectados serán administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

Sobre la acción judicial, el senador Bennedetti afirmó en su cuenta en Twitter:

«La Fiscalía acaba de tomar una decisión sospechosa, desmedida e ilegal de extinción de dominio contra el apartamento de Altos del Retiro por hechos acaecidos mucho antes de ser propietario. ¿CÓMO PUEDO PARAR ESTÁ VULGAR PERSECUCIÓN? No tengo garantías».

Además hizo las siguientes precisiones:

-Para aclarar: la extinción de dominio no es contra mí, es contra la anterior propietaria de quien se aduce no ha podido acreditar hasta ahora el origen de los recursos para adquirir el apartamento. Anuncio que me declararé como víctima en este proceso.

-Para la ligereza y la estupidez de los medios: según la extinción de dominio, si alguien tiene algo por justificar no es Benedetti, es la anterior propietaria. Sean serios.

-Lo que me está sucediendo hoy es como quien compra un carro de buena fe que luego aparece como robado. Con un agravante en mi caso: quien vendió inicialmente el apartamento fue el propio Estado, que tenía la obligación de verificar el origen de los recursos de la compradora.

-¿SI ESTUVIERA CON LA COALICIÓN DE GOBIERNO ME HUBIERAN APLICADO LA MEDIDA CAUTELAR DE EXTINCIÓN DE DOMINIO?

-Para que ustedes entiendan la persecución, hoy me quitan el apartamento sin una demanda de extinción de dominio ante un juez.

-Esto fue tan mandado hacer, tan maldadoso y de mala fe, que hasta este momento el «fiscal» del caso no me ha entregado la resolución de extinción de dominio.

-Otra estupidez: Ruby Corredor nunca ha trabajado conmigo, nunca ha sido asesora mía. La están confundiendo con otra persona que sí ha trabajado conmigo más de 20 años. Sean serios con la información.

-Siempre será bueno tener un fiscal de bolsillo!

-Cuando el que filtra es quien debe garantizarle los derechos a uno, quiere decir que uno está jodido. No tengo garantías de nada en este proceso.