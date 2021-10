Influencer china se suicida en una transmisión en vivo ingiriendo un pesticida

–La bloguera china Luo Xiao Mao Zi, de 25 años, murió recientemente tras ingerir un pesticida durante una transmisión en vivo en la red social Douyin, el análogo chino de TikTok, informa SupChina.

Douyin users criticize ‘baiting crowd’ for egging on Chinese influencer’s livestream suicide https://t.co/TwGHyjXBG1 via @YahooNews

— Sparky Dowski (@Sparkyslow) October 26, 2021