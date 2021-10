Los colombianos le han perdido el miedo al Covid-19 y han relajado las medidas de autocuidado: DANE

–De acuerdo con la Encuesta Pulso Social adelantada por el DANE, los colombianos le han perdido el miedo al Covid-19 y además de manifestar poco interés en vacunarse contra el virus, han relajado las medidas de autocuidado, resaltó el director del organismo Juan Daniel Oviedo.



En efecto, en septiembre de 2021 solo un 19,4% de las personas jefes de hogar declararon estar «muy preocupadas de contagiarse» o de «volverse a contagiar» de coronavirus y el 32,7% se encontraban un poco preocupadas.

Por ciudades, en el trimestre julio-septiembre de 2021, la proporción de personas que estaban «muy preocupadas» de contagiarse fue de 43,4% en Manizales A.M., de 43,1% en Neiva y de 39,2% en Cúcuta A.M.; por el contrario, la proporción que dijo estar «nada preocupa» fue de 31,7% en Villavicencio, de 25,0% en Cali A.M, de 23,3% en Quibdó y de 22,1% en Pereira A.M.

En cuanto a la intención de vacunación, en septiembre el 15,3% de los y las jefes de hogar en las 23 ciudades y áreas metropolitanas estaban interesados/as en aplicarse la vacuna en contra del coronavirus, el 6,0% no estaba interesado y el 78,7% ya se aplicó la vacuna.

Por sexo, el 15,4% de las mujeres y el 15,3% de los hombres manifestó que sí se la aplicaría la vacuna, y el 78,7%, tanto para hombres como para mujeres, dijo que ya se la aplicó.

Al preguntar por cuántas dosis de la vacuna en contra del coronavirus se ha aplicado ya, en las 23 ciudades y áreas metropolitanas el 15,9% se ha aplicado una dosis, mientras que el 56,2% se ha aplicado dos dosis.

El 25,5% de las personas que se encuentran contagiadas actualmente de coronavirus estarían

interesadas en aplicarse la vacuna en contra de la enfermedad en las 23 ciudades y áreas metropolitanas, mientras que el 25,3% de las personas que estuvieron contagiadas por el coronavirus y se recuperaron, estarían interesadas en aplicarse la vacuna.

Al preguntar por el principal motivo por el que las personas contestaron que no estaban interesadas en aplicarse la vacuna en contra del coronavirus, en las 23 ciudades y áreas metropolitanas, el 51,4% creía que la vacuna podía ser insegura debido a los potenciales efectos adversos y el 21,2% no creía que la vacuna pudiera ser lo suficientemente efectiva.

De otro lado, en septiembre el 79,2% de las personas jefes de hogar en las 23 ciudades dijo no haberse contagiado de coronavirus, mientras que el 21,8% estuvo contagiado y se recuperó. El 0,1% se encuentra contagiado actualmente.

En septiembre de 2021, y durante los últimos siete días previos a la encuesta y como consecuencia de haber estado contagiado de coronavirus, el 24,6% ha sentido fatiga o sensación de cansancio permanente y el 13,9% ha tenido dificultades para respirar o sensación de ahogo.

En septiembre de 2021, y durante los siete días previos a la encuesta, el 2,2% de los y las jefes de hogar confirmaron que alguna persona conocida, que residía o no en su misma vivienda, ejerció violencia psicológica, dejando de hablarle o ignorándolo; este tipo de violencia se presentó más hacia las mujeres, con un 2,3%, mientras| que para los hombres fue del 2,0%. Las personas que tuvieron este comportamiento fueron principalmente otras personas o familiares (29,8%).

Finalmente, comparado con el periodo antes del inicio de la cuarentena, el 41,0% de las personas que conformaban la jefatura del hogar en las 23 ciudades y áreas metropolitanas sostuvo, en septiembre de 2021, que estos comportamientos son más frecuentes.

Por sexo, el 53,8% de los hombres manifestó que son más frecuentes y el 33,5% de las mujeres señaló lo propio.

Por otra parte, el 89,5% de los y las jefes de hogar en el total de 23 ciudades y áreas metropolitanas manifestaron que no necesitaron usar ningún método para evitar un embarazo y/o enfermedades de transmisión sexual el mes pasado; desagregado por sexo esta distribución fue del 93,0% para los hombres y del 87,5% para las mujeres.

A su vez, el 65,8% de las conyugues o jefas de hogar indicaron que no tuvieron dificultades económicas para adquirir los elementos necesarios para atender su periodo menstrual. Si se divide en si es pobre o no, estos porcentajes son 60,5% y 70,0%, respectivamente. En cuanto a las mujeres que respondieron que sí (14,0%), en Sincelejo el porcentaje fue del 31,1% mientras que en Quibdó fue del 1,9%.

Acerca de Encuesta Pulso Social –EPS – ficha técnica:

Frente a la necesidad de contar con información sobre el impacto de la situación generada

por el COVID-19 en la sociedad, el DANE realiza la Encuesta Pulso Social –EPS, que cuenta

con el apoyo técnico del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia –UNICEF.

La Encuesta de Pulso Social busca producir información relacionada con: confianza del

consumidor; bienestar subjetivo; redes de apoyo de los hogares; bienestar de los hogares

que cuentan con niños, niñas y adolescentes, y el conocimiento y acceso a las políticas

nacionales y locales de apoyo a los hogares.

Su cobertura geográfica es de 23 ciudades capitales de departamento y áreas metropolitanas: Barranquilla, Cartagena, Sincelejo, Valledupar, Santa Marta, Riohacha, Bogotá, Tunja, Villavicencio, Neiva, Florencia, Bucaramanga, Cúcuta, Cali, Pasto, Popayán, Manizales, Ibagué, Pereira, Armenia, Medellín, Montería y Quibdó.