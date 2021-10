Trump causa revuelo en bolsas de Valores: Acciones de su empresa mediática crecen 842 % tras anuncio de su red social ‘TRUTH Social’

El futuro lanzamiento de ‘TRUTH Social’, anunciado el pasado 21 de octubre por Trump Media & Technology Group (TMTG), parece haber unido tanto a los partidarios del exmandatario estadounidense como a sus detractores en un deseo común de beneficiarse de la nueva red social, cuya creación sigue provocando un verdadero frenesí entre los inversores.



La semana pasada, millones de inversores en línea hicieron que las acciones de Digital World Acquisition Corp, compañía con propósito especial de adquisición (SPAC, por sus siglas en inglés), registraran un crecimiento de un 842 % tras el anuncio de su fusión con TMTG. Se estima que el valor de la empresa creada tras la fusión estaría cerca de los 12.000 millones de dólares.

Pese a que muchos inversores que animan la subida de las acciones son partidarios del expresidente de EE.UU., otros aseguran que el lanzamiento de la red social representa una oportunidad perfecta para ganancias rápidas independientemente de las opiniones políticas.

«Trump tiene una larga historia de hacer mucho dinero para la gente y ganar. Si fuera una elección, habría perdido pero no lo es, es un negocio», confesó a Reuters Shane Springer, que compró 1.300 dólares en acciones. «¿Va a funcionar la red social de Trump? Quizás no. Pero no significa que mientras tanto no puedas ganar dinero», afirmó otro inversor, Anthony Nguyen, que también señaló que el entusiasmo de los inversores recuerda a la minorista estadounidense GameStop, cuyo valor se disparó 24 veces en enero por una campaña de usuarios de Reddit.

Mientras, algunos inversores también buscan invertir en otras acciones que podrían beneficiarse del alboroto, como Phunware Inc, involucrada en las campañas electorales del año pasado y cuya cotización subió un 1.471 % el pasado viernes. «Todo lo relacionado con MAGA [Haz EE.UU. grande otra vez] enloqueció como cuando Trump era presidente», afirmó Sam Nita, que invirtió 1.368 dólares en Phunware Inc.

Por otra parte, los inversores que desconfían en el optimismo relacionado con la nueva red social apuntan al fracaso de la ‘app’ Parler, ampliamente adoptada por los partidarios de Trump pero casi totalmente eliminada de la Red por su papel en los disturbios en el Congreso de EE.UU. (Información RT).