Monsieur Periné sorprende con sesiones íntimas de “Viva La Vida” y “Mundo Paralelo”

La banda colombiana de pop alternativo Monsieur Periné hoy lanza el audio de dos sesiones íntimas en vivo que fueron filmadas este verano por La Academia de la Grabación de Estados Unidos – “Viva La Vida” y “Mundo Paralelo”.

Como ganador del Latin GRAMMY® (Mejor Nuevo Artista, 2015), Monsieur Periné tuvo la oportunidad de homenajear a un ganador del GRAMMY®, y el grupo escogió “Viva La Vida”, tema de Coldplay que fue nombrada Canción del Año en 2009.

Mezclando culturas, la vocalista principal del grupo Catalina García canta en inglés, con el respaldo de cuerdas e instrumentos nativos de Sudamérica ejecutados por el Nuevo Mundo Orquesta Latinoamericana. En esta versión sorprendente, “Viva La Vida” aborda nuevos matices. Catalina pronuncia un poderoso nuevo verso en español que alude a la situación actual en su país natal.

El grupo explica su propuesta musical y lírica detrás de esta extraordinaria grabación: “Nos invitaron a homenajear una canción que hubiese sido premiada en la historia de los Grammys haciendo un ‘cover’, una versión libre de la misma. La lista era larga y variada y buscábamos una canción que fuese poderosa en cuanto música y mensaje. Entre todas las posibilidades, nos llamó la atención hacer ‘Viva la Vida’ de Coldplay. Por su fuerza, melodía, energía y mensaje quisimos traerla a nuestro mundo, y la tarea era destilar su esencia épica y revolucionaria y resignificarla, hacerla nuestra: a lo colombiano. Nos atrajo esta canción especialmente por una coyuntura que estaba ocurriendo en nuestro país (y que aún sigue en curso) y es la de la protesta social ante la inequidad, el respeto por la vida y la libertad de expresión. La expresión ‘Viva la vida’ representaba tanto para la situación que vive Colombia que además nos inspiró a escribir unos versos simples inspirados en la canción y en su intención: ‘que viva la vida, la mano que el campo cultiva, que sane la herida, que se mantenga encendida la lucha del pueblo que no se apaga y que nunca olvida.’ No en vano, la portada de ‘Viva la Vida’ está basada en el cuadro de Eugène Delacroix ‘La Libertad guiando al pueblo’ que muestra la lucha del pueblo francés en la revolución de 1789 y sus nobles ideales de libertad, igualdad, fraternidad tan vigentes hoy, doscientos años después de fundada la República de Colombia sobre esas mismas ideas aún no realizadas. Quisimos aprovechar el espacio y la oportunidad para decir algo y hacerlo desde un acento en lo musical que incluyera la fuerza de la cordillera, al sonido andino que logramos concretar con la orquesta Nuevo Mundo de músicos colombianos, en su mayoría estudiantes de la Academia Superior de Artes de Bogotá, cuya propuesta mezcla la sonoridad de lo andino con lo clásico, el viaje de las flautas, quenas, zampoñas, charangos, bandolas, ronrocos con la fuerza expresiva de violines, violas y chelos de una orquesta de cuerdas frotadas. La versión que hicimos viste de ruana a Viva la Vida, le da alas de cóndor y aire de páramo. En un inglés machacado aprovechamos para cantar, alentar, homenajear, agradecer a la fuerza de la vida, familia, nación, al poder del territorio, mujer, semilla y recordarnos que estamos hechos de lucha, y que hay que cuidar y nutrir lo que somos. Que la vida es sagrada”.

Este video se estrenó en el canal oficial de YouTube de los GRAMMYs® en agosto, también se puede disfrutar a través del canal de Monsieur Periné, mientras el audio por primera vez está disponible en todas las plataformas de música digital. A la par con este lanzamiento, se encuentra en las plataformas una nueva versión de su éxito del año pasado “Mundo Paralelo” que también fue realizada por La Academia de la Grabación en compañía de Nuevo Mundo. De igual forma, este video que fue publicado en el canal del GRAMMY® en julio, estará disponible en el canal del grupo a partir del 26 de octubre. El video oficial de la versión original de “Mundo Paralelo” junto al galardonado cantante, compositor y actor puertorriqueño Pedro Capó cuenta con más de 11 millones de reproducciones desde su lanzamiento en mayo 2020, convirtiéndose en uno de los éxitos más grandes del grupo gracias a su mensaje positivo sobre “la vida y las cosas que hacen que valga la pena vivirla” como dice Catalina. De forma inusitada, su gran éxito “Nuestra canción” (2016) junto a Vicente García ha regresado a las listas de popularidad desde hace unas semanas gracias a su viralidad en TikTok. El single está de tendencia en Shazam #2 en Perú, #3 en México y #4 en Colombia. Ingresó en el top 50 viral de Spotify en Perú (#1), Ecuador (#3), México (#3) y Colombia (#11); actualmente el track ingresó en el chart de Spotify en varios países simultáneamente: #52 en México, Perú, Ecuador y #101 en Colombia. Mientras tanto, la banda conformada por Catalina García y Santiago Prieto Sanabria sigue preparando material para lo que será su cuarta producción discográfica.