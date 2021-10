Registraduría y DANE iniciaron mesa técnica para la depuración del Censo Electoral

El Registrador Nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha y el director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Juan Daniel Oviedo acordaron crear una mesa técnica para la depuración del Censo Demográfico, Registro Civil y el Censo Electoral de cara a las próximas elecciones del Congreso y Presidente de la República en el 2022.

Durante la cumbre de Seguridad Nacional en la ciudad de Montería, el Registrador Nacional señaló que los diferentes gobernadores y alcaldes del país le han solicitado a ambas entidades mantener la colaboración armónica en la elaboración de la base de datos de los ciudadanos en todo el país.

“Primero reconocer el trabajo del DANE como también reconocer las bases de datos de la Registraduría. Vamos a darle un informe detallado al país de cuantos colombianos somos y vamos a prestar nuestra colaboración de nuestras bases de datos al DANE como también necesitamos las cifras de ellos para depurar nuestro censo electoral”, señaló el Registrador Nacional, Alexander Vega Rocha.

Vega Rocha señaló que el Censo Electoral pasa por complejidades y por tal razón se puso a la tarea de depurarlo ante las próximas elecciones de 2022.

“Vamos hacer uso de las base de datos del DANE para revisar las personas fallecidas que se encuentran en el Censo Electoral, pero de igual manera, vamos a mantener la colaboración armónica porque aquí lo que importa es que al final de la mesa técnica, es saber realmente cuántos colombianos somos en el registro civil, en el censo poblacional y en el censo electoral”, dijo.

El Registrador Nacional reiteró que la base de datos de la Entidad se pondrá a disposición del DANE y a su vez, el Departamento Administrativo de Estadística apoyará en la depuración con las actas de defunción.

“Esto es un tema de Estado y en esa colaboración armónica, señor director (del DANE) nuevamente le reitero el compromiso como institución y que al final el beneficiado va a ser no solo la población en el tema de las transferencias, sino también los ciudadanos al momento de votar no solo para los Consejos Municipales y Locales de Juventud sino al Congreso y Presidente de la República y que no haya manto de duda”, puntualizó el Registrador Nacional.