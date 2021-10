Estos son los nuevos horarios de ingreso al sendero de la quebrada La Vieja

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) dio a conocer el nuevo horario de ingreso al sendero de la quebrada La Vieja, este podrá ser visitado de martes a viernes de 5:45 a.m. hasta las 11:00 a.m. y los sábados, domingos y festivos en un horario de 5:45 a.m. a 12.00 p.m.

Para ingresar, es necesario realizar una inscripción previa a través de la APP “Visitas EAAB”o en www.acueducto.com.co en el link “Visitas EAAB”

¿Cómo registrarse para visitar la quebrada La Vieja?

Al ingresar al aplicativo, los usuarios podrán seleccionar el recorrido a realizar (La Vieja -Alto de la Cruz, La Vieja-La Virgen), se abrirá una pequeña ventana.

En la ventana se selecciona el día del recorrido.

En la siguiente ventana el sistema pedirá datos personales y la hora en qué se desea comenzar el recorrido.

Al finalizar, si el proceso es exitoso, recibirá un código QR en el correo electrónico. Este debe presentarlo al ingreso. También es recomendable tomar un pantallazo o guardar bien el correo en su dispositivo móvil.

Recomendaciones y medidas de bioseguridad para visitar la quebrada La Vieja

El Acueducto de Bogotá recordó que para garantizar la protección y el cuidado del sendero está prohibido el ingreso de mascotas y animales domésticos, así como extraer material vegetal y geológico de los caminos ecológicos.

No asistir al sendero en caso de tener síntomas de gripe, fiebre o dificultad para respirar.

Usar tapabocas.

Mantener el distanciamiento social de 2 metros en las filas de ingreso y en el recorrido dentro del sendero.

Evitar el contacto físico con otros asistentes.

Usar gel antibacterial.

Usar ropa cómoda y calzado para senderismo.

Hidratarse constantemente.

Usar bloqueador solar.

Llegar con cinco minutos de anticipación a su hora reservada para evitar aglomeraciones.

Realizar el recorrido por los sitios demarcados