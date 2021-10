Actividades de Halloween, picnics literarios y más eventos imperdibles en Bogotá este fin de semana

Para todas y todos los amantes de esta celebración, donde los niños y las niñas le ponen color a Bogotá con sus sonrisas y disfraces, el Distrito programó una gran variedad de eventos y actividades, para que te agendes y disfrutes de esta celebración en familia.

Antes de salir, ten en cuenta que, debido a que se celebrará Halloween; habrá Plan Éxodo y Plan Retorno; partidos de fútbol; entre otros eventos, la Alcaldía Mayor de Bogotá anunció medidas transitorias y preventivas. La principal restricción será la circulación de motocicletas con parrilleros mayores de 14 años de edad entre las 6:00 p. m. del viernes 29 de octubre y las 00:00 horas del martes 2 de noviembre.

“Será una jornada muy intensa desde hoy y hasta el próximo lunes, por eso la primera recomendación es que se extremen las medidas de cuidado, no conducir en estado de embriaguez, tener un consumo responsable y reportar cualquier incidente de convivencia o de inseguridad”, pidió a la ciudadanía Claudia López, Alcaldesa Mayor.

Programación para Halloween y primeros días de noviembre:

EN ESCENA

Halloween con títeres, circo, teatro y más

Vive un fin de semana de Halloween con trucos de magia, películas de terror y fantasía, títeres, circo, teatro y libros para niños y adultos.

Más información

¡A leer en TransMilenio con las bibloestaciones de BibloRed!

Disfruta de doce espacios de lectura distribuidos por todo el sistema de transporte masivo. Más de 1.000 títulos de literatura que incluyen textos informativos, novelas gráficas y poesía para niños, jóvenes y adultos.

Más información

Halloween en el Bronx Distrito Creativo – 30 de octubre – 10:00 a.m a 1:00 p.m

Disfruta en familia de picnics literarios, taller de lectura para bebés, obra de títeres, sesión de música y actividad física orientada desde el SmartTruck de SmartFit.

Más información

Orquesta Filarmónica de Bogotá

Concierto de Halloween – 29 de octubre – 6:00 p.m

Llega al Teatro El Ensueño, el tradicional concierto de Halloween de la Orquesta Filarmónica de Bogotá con obras de Bach, Mussorgsky, Saint-Saens y Tchaikovsky.

Concierto de los sábados – 30 de octubre – 4:00 p.m.

En esta ocasión, el concierto con uno de los más grandes violinistas de Europa, Svetlin Roussev y la Filarmónica de Bogotá, bajo la dirección del maestro invitado Carlos Prazeres.

Todos somos creadores

Actividades para celebrar Halloween con BibloRed – 28 al 30 de octubre

Con más de diez actividades gratuitas por toda la ciudad, la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá, celebra Halloween en los diferentes espacios de lectura de la capital: cuentos de terror en voz alta, una fiesta hippie, experiencias artísticas y varios espacios dirigidos a la niñez.

Reflejos: Autorretratos de personas con discapacidad visual

Este taller es una oportunidad para identificar cómo personas con discapacidad visual se reconocen en la ciudad, ocupan sus espacios y pueden autorretratarse desde el lenguaje fotográfico.

Inscripciones aquí

Halloween, cortos, rap y gente que baila

Participa de la programación que Idartes tiene preparada en distintos puntos de Bogotá con diferentes muestras artísticas y culturales para que bailes, rías y compartas en familia.

Más información

Concierto Piazzolla 100 años – 1 de noviembre – 9:00 p.m.

En conmemoración de los 100 años del nacimiento de Piazzolla, el quinteto “Astor Piazolla” realizará una parada en Guanajuato y llevará a cabo un homenaje a las obras del maestro Piazolla con elementos del jazz y la música clásica.

Guillermina y Candelario – Sábados y domingos

Disfruta el viaje de dos hermanos que viven en una isla del pacífico colombiano, quienes día a día se ven sumergidos en un mundo de aventuras en las que descubren su identidad. TDT 7:00 a.m. 9:00 a.m. y 5:00 p.m. y Capital 10:30 a.m.

Movida Local

Entrelazartes – 30 de octubre – 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Disfruta de la feria cultural y artística que se realizará el próximo 30 de octubre de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. en el Centro Comercial Metrópolis.

El Nido Embrujado – 29 de octubre – 4:00 p.m. a 3:00 a.m.

Este viernes 29 de octubre disfruta de arte en vivo, música, galería, feria, videocamping y mucho más en Casa Nido, Calle 75b No 58-43. Aforo limitado.

Agenda Ciudad

Dos volcanes (y un laberinto) – 29, 30 y 31 de octubre

El bailarín y coreógrafo Álvaro Restrepo, presenta esta obra con la que rinde homenaje a Álvaro Mutis y a Gabriel García Márquez.

¡Ven a saltar!

Desconéctate de las tablets y los celulares y ven a saltar a Sky Zone al lado de tus personajes favoritos. Una experiencia única, divertida y saludable.

Más información

Arqueolombia – 30 de octubre – 4:30 p.m.

Una serie que busca difundir la importancia del patrimonio arqueológico de nuestro país, para que te apropies del cuidado y la preservación de los lugares y las piezas de interés que componen nuestro patrimonio. Señal Colombia.

Entidad a cargo: Secretaría de Cultura Recreación y Deporte

Apoya: Alcaldía Mayor de Bogotá

Categorias: Cultura

Costo: Gratis

Día de inicio: Viernes, Octubre 29, 2021

Día de finalización: Jueves, Noviembre 4, 2021

Horario: Todo el día