Así fue el encuentro en el Vaticano del Papa Francisco con el presidente Joe Biden

–El Papa Francisco recibió en el Vaticano este viernes 29 de octubre al presidente de Estados Unidos, Joe Biden. La audiencia privada duró 55 minutos.



Se trató del segundo encuentro del Papa Francisco con Biden, pero el de hoy el primero como presidente de Estados Unidos. En 2016 ambos se reunieron en el Vaticano cuando Biden era vicepresidente del país.

Además, el Santo Padre habló telefónicamente con Biden el 12 de noviembre de 2020, cuando le felicitó por su elección.

El presidente estadounidense viajó a Italia para participar en la Cumbre del G20, el grupo de los países más industrializados del mundo, que se llevará a cabo el 30 y 31 de octubre. Luego, Biden viajará a Glasgow (Escocia) para participar el 1 y 2 de noviembre en la cumbre de la Naciones Unidas sobre el clima COP26.

Joe Biden llegó al Vaticano junto a su esposa Jill Biden al mediodía (hora de Roma). El Vaticano transmitió en vivo su llegada, desde la plaza de San Pedro hasta el patio de San Dámaso. Al bajar del coche, el presidente agradeció y afirmó “es bueno estar de regreso” (“it is good to be back”, en inglés).

De acuerdo con las restricciones sanitarias por el COVID-19, ningún periodista acreditado ante la Santa Sede pudo asistir al saludo previo a la audiencia privada ni durante el intercambio de regalos.

Además, como es habitual, el presidente estadounidense fue escoltado con muchas medidas de seguridad formado por varios coches blindados acompañados por numerosos cuerpos policiales.

Según informó la oficina de prensa de la Santa Sede, la audiencia privada con el Papa inició a las 12:10 p.m. y concluyó a las 13:25 p.m. Luego se llevó a cabo el tradicional intercambio de regalos que duró hasta las 13:40 p.m.

En el tradicional intercambio de regalos, el Papa obsequió al presidente estadounidense una pintura sobre cerámica titulada “el peregrino” y tres documentos papales: el mensaje para la paz de 2021, el documento sobre la fraternidad humana, el libro sobre la Statio Orbis del 27 de marzo de 2020.

Por su parte, el presidente Joe Biden regaló al Santo Padre una casulla tejida a mano en 1930.

Después del encuentro con el Papa, Joe Biden se reunió con el secretario de Estado Vaticano, el Cardenal Pietro Parolin, junto al secretario para las Relaciones con los Estados, Mons. Paul Richard Gallagher.

La Casa Blanca señaló en un comunicado difundido el 14 de octubre que Biden y el Santo Padre conversarían sobre “el respeto de la dignidad humana fundamental, incluyendo el fin de la pandemia de COVID-19, la lucha contra la crisis climática y el cuidado de los pobres”.

Por su parte, el Vaticano hasta el momento no ha informado cuáles fueron los temas abordados por Joe Biden en las conversaciones con el Papa y en la Secretaría de Estado.

Consultada en rueda de prensa el 27 de octubre por Owen Jensen, corresponsal de EWTN News Nightly, sobre si el encuentro de Biden con el Santo Padre incluirá el tema del aborto, Jen Psaki, secretaria de Prensa de la Casa Blanca, dijo que “existe un gran espacio de acuerdo y superposición entre el presidente y el Papa Francisco en una variedad de temas: pobreza, lucha contra la crisis climática, fin de la pandemia de COVID-19”.

“Estos son temas inmensamente importantes, de gran impacto, que serán el punto central de su conversación cuando se reúnan”, señaló.

“El presidente ya se ha reunido con él. Este será su cuarto encuentro. Esperamos un diálogo cálido y constructivo”, señaló Psaki, añadiendo que Biden “es alguien que defiende y cree que el derecho de la mujer a elegir es importante”.

Ante la insistencia de Owen Jensen sobre el rechazo del Papa Francisco al aborto, Psaki dijo que “el Papa ha hablado de otra manera”. (Información Aciprensa).