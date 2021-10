Frenan extradición del «Pollo» Carvajal: España pidió a EEUU garantías en la entrega

La extradición a Estados Unidos del exdirector de inteligencia del chavismo, Hugo “El Pollo” Carvajal, quien tiene información sensible sobre el régimen venezolano -incluso sobre pagos irregulares a la Argentina-, está paralizada.

Después de la suspensión hace una semana, poco antes de que se concretara la entrega, la Audiencia Nacional de Madrid -a cargo de las extradiciones- acordó hoy pedir a Estados Unidos garantías en el proceso.

Estados Unidos tiene ahora 45 días para responder a la Justicia española, informaron fuentes judiciales.

Esa respuesta es un paso imprescindible para que se concrete la extradición, que ahora quedó en espera. Sin embargo, según el diario español ABC, se prevé que la justicia estadounidense responderá rápidamente, dado su interés en tener posibles confesores de los secretos del chavismo, como ya sucede con el empresario colombiano Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro, detenido en Miami.

Con este nuevo paso del pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el cuerpo subsanó el error procesal que impidió que la semana pasada se hiciera efectiva la extradición de Carvajal a Estados Unidos, donde es reclamado para ser juzgado por delitos de narcotráfico.

El pleno, advirtió la defensa de Carvajal, no había cumplido el auto que solicita las garantías a Estados Unidos de que no va a ser condenado a cadena perpetua. El auto, según fuentes judiciales, estaba hecho, pero no estaba notificado.

Según ABC, una vez que la respuesta de Estados Unidos llegue a España, “se librará orden a Interpol y de ahí, de nuevo, a Estados Unidos”. Los siguientes pasos serían remitir el plan de vuelo, la acreditación de los funcionarios que van a buscarlo y luego programar la extradición.

Información sobre la Argentina

Carvajal, detenido en septiembre pasado en un departamento en Madrid luego de estar dos años prófugo, intenta desde entonces frenar su extradición a Estados Unidos presentando recursos y pidiendo asilo en España, lo que le fue denegado. Con ese objetivo, también, entregó información sobre el régimen chavista -del que fue director de inteligencia y contrainteligencia hasta 2014-.

Esta semana, en una declaración ante la Justicia de España en la causa por financiamiento ilegal del partido de izquierda Podemos, Carvajal ratificó ante la Justicia de España que se enviaron desde Venezuela a la Argentina 21 millones de dólares “en maletas” para la campaña de Cristina Kirchner en 2007, información que ya había aportado en unos documentos revelados por un diario español. Una de esas valijas es la del escándalo destapado en 2007 por el intento de ingreso al país del empresario venezolano Guido Alejandro Antonini Wilson con US$800.000.

Hugo Chávez habría enviado dinero irregular para la campaña de Cristina Kirchner

Sus declaraciones reavivaron el caso del “valijagate” y, a pedido del fiscal Carlos Stornelli, el juez Ercolini solicitó la declaración para investigar la viabilidad de los dichos.

En su exhorto, el magistrado explicó que investiga en la Argentina una asociación ilícita “que estaría comandada por Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández” e “integrada a su vez por exfuncionarios de ambos gobiernos y empresarios.

Agencia ANSA