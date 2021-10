Andy Rivera y Totoy el Fino se ponen explícitos en «No Es la Misma»

En medio de una gira que ha puesto a saltar a varias ciudades del continente al ritmo de ‘Qué Le Pasa a Mi Ex’, ‘La Oficial’, ‘Fuego’ y la reciente ‘Monumento’, entre otras, uno de los proyectos más prometedores y queridos por la escena urbana en el hemisferio sube las revoluciones con un tema caliente, perfecto para el descontrol. Se trata de ‘No Es La Misma’ otro junte de primer nivel que nos trae Andy Rivera de la mano del reconocido barranquillero Totoy El Frío. En un sencillo cuyas letras no escatiman en sensualidad y provocación, ‘No Es La Misma’ es una invitación al goce, al «party y la noche de perreo».

Andy Rivera demuestra con cada lanzamiento que es un artista del más alto nivel que no descansa y que vive de lleno por y para la música. Un trabajador incansable con colaboradores que le imprimen firma única a cada éxito que lanzan al mundo. Andy y su equipo, conformado por Maya, So Lit, Miky, Elektrik, Sinatra, Cuenca y nuevamente la importante participación de Ily Wonder, vuelven a cumplirle a las legiones de fanáticos que han escogido en Rivera a un fabricante de hits que con cariño y constancia entregan al mundo obras que se toman emisoras, redes y discotecas. No es casualidad que Andy Rivera sea hoy en día uno de los artistas más importantes del momento, con importantes inclusiones en playlists para plataformas como Spotify, Deezer o Apple Music; así como auguradas tendencias en cada lanzamiento. ‘No Es La Misma’ tampoco será la excepción y su esperado lanzamiento verá a Andy nuevamente en las posiciones más importantes, en los bailes más populares y en los espacios más cotizados de la industria.

«Quise, en esta ocasión y con motivo de mi cumpleaños, continuar la línea de lanzamientos con «perreo» presente. El perreo no era algo muy común antes en mi música, pero nos fuimos en una seguidilla con temas como ‘Fuego’, ‘Monumento’ con Ñejo y ahora con Totoy en ‘No Es La Misma’ […] Es una canción para esa mujer que se cansó de que le hicieran daño en el amor y quiere compartir con sus amigas y ponerse bonita para sí misma», dice Andy sobre este lanzamiento.

La dirección del video y la edición estuvieron a cargo de Lex y del mismo Andy. Cargado de sensualidad y contando una historia de fiesta descontrol, vemos a los artistas en «ambiente» e invitando a la liberación femenina, a la fiesta y al descontrol, pero Andy también expresa que «todo en exceso es malo», y su mensaje pretende es «que las mujeres se empoderen porque no necesitan a un hombre para ser felices o evolucionar. El amor propio es más importante», reflexiona Rivera.