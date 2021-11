Bogotanos podrán solicitar la encuesta del Sisbén IV con un solo clic

A partir de ahora, los hogares que residan en Bogotá y que aún no hacen parte de la base de datos del Sisbén IV no necesitan dirigirse a los puntos de atención de la Red CADE para solicitar la aplicación de la encuesta, pues lo podrán realizar de manera virtual por medio de la nueva aplicación web que dispuso la Secretaría Distrital de Planeación (SDP).

Para solicitar la encuesta de manera virtual se deben seguir los siguientes pasos:

Ingresa a la página web www.sdp.gov.co

Haz clic en el botón -Sisbén-, que se encuentra en la parte izquierda de la página, debajo de la sección -Enlaces de Interés-.

En la pestaña -Consultas-, haz clic en -Solicite aquí la encuesta Sisbén IV. También lo puedes hacer directamente en el siguiente enlace https://sisbensol.sdp.gov.co

Incluye los datos de identificación de los integrantes del hogar y de la vivienda que habitan.

Al terminar este procedimiento, te será confirmado tu registro.

*Es necesario que el registro de solicitud de encuesta, la realice la o el jefe de hogar.

*Es importante durante el trámite tener a mano los documentos de identidad de todos los integrantes del hogar, así como un recibo de luz o agua de la residencia.

De acuerdo con la secretaria distrital de Planeación, María Mercedes Jaramillo Garcés, “en esta oportunidad, ponemos a disposición de la ciudadanía una aplicación sencilla de usar que le permitirá a los hogares responder a la nueva encuesta del Sisbén IV, con el propósito de que más bogotanas y bogotanos puedan ser potenciales beneficiarios de los diferentes programas sociales del Estado”.

Las solicitudes de visita se podrán registrar las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Este registro debe estar a cargo de la o el jefe de hogar, quien debe tener a mano todos los documentos de identificación válidos y vigentes de quienes conforman el hogar, así como un recibo de energía o agua con dirección actualizada. Contar con estos documentos hará más ágil el registro, y asegura que la información suministrada esté completa y correcta.

Es importante precisar que adelantar este trámite virtual no significa que el hogar quede inmediatamente registrado en la base de datos del Sisbén IV. La Secretaría Distrital de Planeación verificará las solicitudes recibidas y determinará si el trámite procede. Una vez el trámite esté verificado, la aplicación de la encuesta se realizará de acuerdo con las fechas del registro del trámite realizado por la ciudadanía, en estricto orden de llegada.

Vale la pena aclarar que se mantienen disponibles los puntos de atención de la Red CADE para aquellos hogares que decidan solicitar la encuesta Sisbén de manera presencial, que requieran hacer alguna actualización o deseen registrar algún tipo de novedad. La Administración Distrital tiene disponibles 8 SuperCades y 13 CADES a lo largo de toda la ciudad.

El Sisbén no es un subsidio

Finalmente, se recuerda que el Sisbén es una base de datos o sistema de información que ordena a la población de acuerdo con su situación económica y social. No es un subsidio, no es servicio de salud, no es un auxilio para la primera infancia ni tampoco una ayuda para las personas de la tercera edad.

Las entidades administradoras de los programas sociales, conforme a sus objetivos y recursos previstos, son las encargadas de establecer sus requisitos y seleccionar a los potenciales beneficiarios. Estar en el Sisbén no implica ser beneficiario de un programa social.