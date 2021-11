Cordial saludo de Biden con Duque en Glasgow; se espera próximo encuentro formal entre los mandatarios

–Los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden y de Colombia, Iván Duque, se saludaron este martes y posaron para la foto en un acto en el cual coincidieron en el marco de la cumbre de Glasgow, Reino Unido, esperándose que en las próximas horas tengan una formal reunión bilateral en la que hablen de las relaciones entre los dos países y otros temas de mutuo interés.



El fugaz encuentro se produjo en la presentación de la iniciativa Build Back Better World y sobre el mismo, el presidente Duque presentó las respectivas fotos en su cuenta en Twitter:



El presidente Iván Duque intervino este martes en la plenaria de la COP26 y envió un mensaje a los países asistentes a la cumbre, diciendo que la crisis climática “tenemos que asumirla como nuestro mayor reto moral, como nuestro mayor reto existencial y no podemos salir de esta COP sin darle al mundo una respuesta concreta”.

El mandatario colombiano advirtió que “esta cumbre tiene que ser recordada como el momento de inflexión donde el mundo dijo ¡ya basta! de discursos vacíos, y podamos, entre todos, materializar la manera clara como enfrentamos la crisis climática, y como le damos de nuevo la esperanza a las generaciones que reclaman lo mejor de nosotros”.

Ante el pleno de la COP26, el Mandatario reflexionó sobre las consecuencias que ya se evidencian por la crisis climática.

“La crisis climática que afrontamos es el reto más grande de nuestra existencia y esta crisis climática se traduce en más desastres naturales, más inundaciones, el aumento los niveles del mar, la erosión costera, la destrucción de glaciares y nevados, y el aumento de las temperaturas que también llevan a que se expandan las enfermedades transmisibles”, dijo.

Y añadió: “Tenemos que actuar ya, tenemos que actuar ahora y el mundo no espera nada menos que determinemos con claridad que no vamos a retroceder, que nuestro esfuerzo tiene que llevar a que para el año 2030, como mínimo, tengamos una reducción del 45% en las emisiones de gases efecto invernadero” y “que mantengamos la meta de los 1,5 grados centígrados. Eso no es negociable”.

El Presidente Duque reflexionó sobre el futuro del mundo y advirtió que “no pueden existir, en este momento, disputas entre países” tampoco “manifestaciones de desconfianza entre nosotros, porque sencillamente no existe un planeta B”.

En su intervención, el Jefe de Estado reiteró que “Colombia llega a este encuentro con un mensaje claro y diáfano” y recordó que este país “representa el 0,6% de las emisiones de gases efecto invernadero, pero Colombia es uno de los 20 países más amenazados por la crisis climática”.

“Por esa misma razón, nosotros como nación hemos asumido un reto grande y es el de actuar con firmeza y con determinación. Hoy venimos a esta cumbre para manifestar que Colombia reducirá el 51% sus emisiones de gases de efecto invernadero, de cara el año 2030, y que alcanzará la carbono neutralidad para el año 2050”, anunció.

Aseguró además que “podemos decir con orgullo que hemos suscrito el compromiso de tener el 30% de nuestro territorio como áreas protegidas para el año 2030, pero no vamos a esperar hasta el año 2030. En el año 2022 tendremos el 30% de nuestro territorio declarado como área protegida”.

Adicionalmente, el Mandatario destacó los avances que ha tenido el país, precisamente, para la lucha contra la crisis climática.

“Hemos multiplicado por 100 veces la capacidad instalada de energías renovables no convencionales, hemos sembrado 120 millones de árboles, que estarán siendo efectivos en el mes de diciembre de este año, para cumplir la meta de los 180 millones de árboles que nos propusimos como objetivo para agosto del año 2022”, recordó.

De la misma manera, comentó que “hemos asumido también el reto de tener una nueva ley que sanciona con claridad los delitos ambientales y, además, estamos promoviendo los contratos de conservación natural, y uniéndonos a que podamos tener con otros países el área marina de mayor protección en el mundo”.

En este sentido, envió un mensaje concreto: “Colombia, apreciados jefes de Estado, asume estos retos. Y si un país como Colombia, que tan solo representa el 0,6% de las emisiones de gases de efecto invernadero, toma esta determinación, por qué no hacen lo propio los países que más han contribuido a esta crisis climática”.

Es evidente que no se trata solo de declarar el 30% del territorio con áreas protegidas, sino que debemos ver cómo lo conectamos con financiamiento verde y nuestra invitación es a que paguemos por servicios ambientales para la protección de los bosques. #COP26 #ColombiaEnLaCOP26 pic.twitter.com/bMQGygbFld — Iván Duque ?? (@IvanDuque) November 2, 2021