Distrito anuncia que aumentarán las lavanderías gratuitas en los Centros de Desarrollo Comunitario

El servicio de lavandería gratuita que ofrece la Secretaría Distrital de Integración Social en el Centro de Desarrollo Comunitario (CDC), Julio César Sánchez, ubicado en la localidad de Usme, es un ejemplo de cómo el Plan de Ordenamiento Territorial, POT, fortalecerá iniciativas encaminadas a redistribuir el tiempo que las mujeres, cabezas de hogar, dedican a las labores de la casa y al cuidado de sus hijos con espacios de respiro, capacitaciones y generación de ingresos.

Para el subsecretario de Integración Social, Julián Moreno Parra, la propuesta de Manzanas del Cuidado, que está incluida en el documento del POT, va a propiciar que se construya una infraestructura con equipamientos multifuncionales a lo largo y ancho de la ciudad. “Y eso va a permitir que a partir de ellas definamos servicios diferenciales para niños y niñas, para jóvenes, para personas mayores, para personas con discapacidad, para las familias, para personas migrantes”, enfatizó el funcionario.

Más Manzanas del Cuidado

Disminuir el tiempo que las mujeres dedican al trabajo no remunerado en el hogar es un fenómeno al que apunta el Plan de Ordenamiento Territorial con la creación de 45 Manzanas del Cuidado. En ese sentido el servicio de lavandería comunitaria gratuita del CDC Julio César Sánchez busca bajar las horas dedicadas a esa labor para invertirlas en espacios de respiro y capacitación.

Así lo manifiesta Martha Liliana Orjuela, una madre cuidadora de un niño con discapacidad, habitante del barrio Chuniza, “me pareció fabuloso, porque mientras que la ropa está lavando me doy un respiro, tengo otro tipo de actividad para desahogarme, por lo menos una o dos veces por semana”, afirmó esta mujer cuidadora.

Para Hidaly Mendoza, otra mujer cuidadora que viene desde Usme – Centro, el servicio de lavadoras le suministra unas horas de más para dedicarse al ejercicio físico, “como a mí me había dicho el médico que, si no bajaba de peso que me operaban, entonces pues vine a hacer ejercicio y entonces me dijeron que había servicio de lavandería, me hice anotar y, mientras estoy en actividad física, se lava la ropa y economizo tiempo”.

Tiempo libre para aprovechar en actividades varias

Una de las usuarias permanentes es doña Rosa Lombana, para ella el servicio le libera, prácticamente, un día de trabajo que antes la amarraba a la labor inevitable de lavado de ropa en su casa; con este servicio ella puede dedicarse a otras actividades para su descanso y autocuidado como el ejercicio físico y yoga, “uno despeja la mente y descansa de este encierro, dialoga con otras mujeres, eso es un alivio para el alma”, dijo doña Rosa que, además, se vinculó al grupo de danzas del CDC Julio César Sánchez.

El servicio de lavandería comunitaria gratuita sigue creciendo en el CDC Julio César Sánchez, ya que se tienen vinculadas a 60 mujeres cuidadoras de la localidad y ahora se presta de lunes a viernes en dos franjas de horarios en la mañana y en la tarde.

Como parte de un trabajo articulado entre la Secretaría de Integración Social, Secretaría de la Mujer, Secretaría de Educación, IDARTES, Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, Secretaría de Salud y Alcaldías Locales, se han venido creando Manzanas del Cuidado en la ciudad bajo un enfoque de género, con el fin de redistribuir el tiempo que las mujeres dedican al cuidado de sus hijos con una oferta de espacios de respiro, capacitación y generación de ingresos.