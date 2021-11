Más del 80 % de los bogotanos ya recibió su primera dosis contra el Covid-19

–La Secretaría Distrital de Salud afirmó que a la fecha más del 80 por ciento de la población objeto a vacunar han recibido la primera dosis de inmunización contra el Covid-19 e hizo un llamado a los renuentes a la inmunización, advirtiendo que gracias a la vacunación se podría evitar un cuarto pico «o este sería de pacientes positivos y no de pacientes con cuadros graves».



El titular de la secretaria de Salud, Alejandro Gómez, indicó que hay disponibilidad suficiente de vacunas y destacó, además, el objetivo de la decisión del Gobierno Nacional de exigir el carné de vacunación para acceder a establecimientos públicos y privados y eventos de asistencia masiva:

«El propósito no es impedir que las personas no puedan entrar a un teatro o a un partido de fútbol, el propósito es que todos se vacunen. La vacuna sirve cuando se hace de forma colectiva, no individual (…) La vacuna es la llave que abre puertas»: secretario @AlejandroGL2014 pic.twitter.com/5CjZWj45GL

