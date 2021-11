Partido Conservador proclama a David Barguil como candidato único a la presidencia

–El Partido Conservador anunció este jueves que por unanimidad proclamó como candidato único a la presidencia de la República al senador David Barguil, quien a su vez afirmó que su gran reto será sacar de la pobreza a 21 millones de colombianos.

Por unanimidad el Directorio Nacional Consevador proclamó a @DavidBarguil como candidato único a la Presidencia de la República de Colombia. #BarguilPresidente #Elecciones2022 pic.twitter.com/iSiSybNZqd — Partido Conservador (@soyconservador) November 4, 2021

-“La gente se cansó que personas desde el estado muchas veces se hayan dedicado a defender los intereses de sectores poderosos y no defender los intereses de los ciudadanos y eso tenemos que entenderlo”, aseguró la víspera David Barguil en un debate con los candidatos presidenciales en la Convención Bancaria.

Allí, Barguil, nacido en Cereté, Córdoba, hace 40 años, y autor de entre otras leyes aprobadas por el Congreso la de «Borrón y cuenta nueva», esbozó algunos puntos de la plataforma política que sustentará en la campaña presidencial:

.

-“Necesitamos un propósito nacional y a mi juicio, no hay mayor propósito que enfrentar la pobreza. Señores banqueros, hoy casi la mitad de los colombianos vive en la pobreza, 42,5%. Eso nos debe llenar de vergüenza y llevarnos a una reflexión.

-“Aquí no hay una economía de mercado, aquí lo que hay es un capitalismo de roscas y eso es un problema que tenemos que resolver y pasar a una economía de mercado para la gente, que ponga por delante al colombiano con sus potencialidades, capacidades y calidades”

-“En la Venezuela pre chavista la pobreza estaba en 42,8%, aquí hoy es 42,5%. Allá las formulas que aplicaron son muy similares a lo que algunos proponen hoy: estatización de la economía, gastar el ahorro pensional, regulación de $ y eso, acabó en un 96% de pobreza.

-«Mi mamá me decía que la educación es la clave para transformar la sociedad. Incluso me acuerdo que me decía (parecía banquera): ‘la educación es un activo que nadie te puede arrebatar».