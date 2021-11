Así se dividió la millonaria herencia que dejó Rufino José Cuervo a 2 tipógrafos

¿Cómo se dividió la herencia que dejó Rufino José Cuervo?

Cerca de, recibieron los dos tipógrafos bogotanos que se hicieron acreedores a la herencia del filólogo bogotano Rufino José Cuervo que acaba de ser adjudicada por la Secretaría Distrital de Integración Social.

Irbin Orlando Suárez Quijano, de 74 años, recibió $10’282.634.44 pesos, de lo acumulado en 2020, correspondiente a los rendimientos financieros y canon de arrendamiento del inmueble que conforma el legado.

“Esta es la quinta vez que me presento y ya Dios me hizo el milagro… Desde hace más de 40 años trabajo como obrero tipógrafo, ahora ya no como antes, son otros tiempos y hay poco trabajo. La tecnología ha hecho que las cosas cambien en este campo. Desde el inicio me fascinó el oficio y hoy me siento feliz de recibir este reconocimiento que voy a invertir en beneficio de mi familia porque ellos son lo más importante para mí”, aseguró el señor Suárez.

Por su parte a Silfredo Mendivelso Rodríguez, de 53 años, de lo acumulado en 2019, también por los rendimientos financieros y canon de arrendamiento del inmueble, le correspondió la suma de $5’138.646 pesos.

¿En qué invertirán herencia de Rufino José Cuervo?

“Estamos muy contentos mi familia y yo por lo que hoy hemos recibido de parte de la herencia de Rufino José Cuervo, para nosotros es un honor y es una bendición del señor. Con este dinero vamos a invertir en nuestro emprendimiento que tenemos con artesanías, labor que derivó de las artes gráficas porque llevo trabajando en este campo desde hace más de 20 años”, sostuvo Silfredo Mendivelso.

Los dos tipógrafos bogotanos son los nuevos herederos del legado que dejó Rufino José Cuervo, reconocido filólogo, lexicógrafo, humanista y erudito colombiano, quien tuvo como voluntad heredar sus rendimientos anuales de quince (15) acciones, que corresponden a más de quince millones de pesos.

Marcela Suesca, abogada especializada de la Subdirección Administrativa y Financiera en Integración Social, agregó: “Las personas que se presentaron en la convocatoria debían ser ciudadanos bogotanos que hayan trabajado en el arte de la tipografía, debían vivir en sectores de estratos 0, 1 y 2, y, además, cumplir con los demás requisitos que dejó en su testamento Rufino José Cuervo, donde solicitaba que fuera adjudicatario la persona que presentara niños a cargo y que fuera cabeza de hogar”.