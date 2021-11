Faltan 5,7 millones de colombianos que se apliquen la primera dosis contra el Covid-19

–Para completar la inmunización contra el Covid-19 del 70 % de la población colombiana, que es el objetivo del Plan Nacional de Vacunación, hacen falta 5,7 millones de colombianos que se apliquen la primera dosis, advirtió este jueves el Ministerio de Salud.



Añadió que hoy se tienen en inventario de más de 17 millones de dosis de los diferentes biológicos distribuidos en todo el territorio nacional y en zona franca del Ministerio de Salud y Protección Social, que garantizan la inmunización de todos los colombianos pendientes de la vacuna.

Las precisiones las hizo Gerson Bermont, director de Promoción y Prevención del Minsalud, a propósito del Decreto por medio del cual se ordenó la exigencia del carné de vacunación para ingresos a establecimientos públicos y privados y a eventos de concurrencia masiva.

Al respecto indicó que a través de este nuevo Decreto, se están generando sitios bioseguros en los que las personas pueden tener la tranquilidad de permanecer por prolongados periodos de tiempo y en donde a pesar de no garantizarse en ocasiones el metro de distancia, tengan la certeza de que las personas que los acompañan ya están vacunadas, al menos con la primera dosis.

«Hay disponibilidad total y suficiente de vacunas, no hay excusas para que una persona diga que no tiene el biológico o la posibilidad de vacunarse, este mensaje es para toda la población de 3 años en adelante. El que no se ha vacunado es porque no ha querido, pues tiene la posibilidad y el deber de hacerlo», puntualizó Bermont.

Alcaldes, responsables de hacer cumplir la medida del carné de vacunación

El hecho es que a partir del 16 de noviembre, todos los ciudadanos mayores de 18 años deberán presentar el carné de vacunación Covid-19 para ingresar a cualquier evento de ocio que implique aglomeración.

De acuerdo a Gerson Bermont, director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud, la medida será pedagógica desde hoy y tiene como finalidaddos objetivos: garantizar que se cumplirá la meta de vacunar al 70% de los colombianos, pero también que haya una reactivación económica más segura y así evitar un cuarto pico.

«Buscamos que todos los sitios con aglomeración sean más seguiros para que si un colombiano, por ejemplo, va a un cine pueda estar tranquilo con que todos lo que están al interior están vacunados y pueda quitarse el tapabocas», explicó el director.

Respecto a las dudas sobre si el carné será un requisito en lugares como iglesias, el funcionario aclaró que la medida establecida a través del Decreto 1408 del 3 de noviembre de 2021, aplica para todos los lugares y actividades de ocio. Esto quiere decir que «para ingresar a una iglesia, al culto que todos tienen derecho, no se necesita. Pero si se va a hacer un evento de la parroquia ahí si se tendrá que exigir un carné de vacunación».

Respecto a los eventos en espacios abiertos, el Decreto establece que no será necesario exigir carné en aquellos que permitan mantener un metro de distancia entre las personas. Solo aplicará para aquellos espacios abiertos en los que no se pueda cumplir esa distancia y las personas deba estar por largo tiempo interactuando con un grupo de personas.

Bermont también fue enfático en que este es un decreto de orden público al que todos los alcaldes del país tiene que acogerse, por eso, en ellos está la responsabilidad del cumplimiento de la medida en todos los territorios.

«Los alcaldes serán los responsables de implementar el Decreto y los responsables de hacerla cumplir son los dueños de cada establecimiento, nunca el ciudadano. Si hay un establecimiento que no lo cumple entrará a cumplir el códido de policía que va desde llamado de atención hasta el cierre del lugar. Cualquier sanción al respecto será sobre el propietario y no el ciuidadano; y los alcaldes darán las instrucciones necesarias a sus cuerpos de Policía», explicó el director.

Respecto a la validez del carné físico y digital, Bermont aclaró que por el momento el principal documento será el físico. «Como hay un retraso en el cargue de Paiweb con el proceso de vacunación, el documento principal será en físico, pero en un futuro el código QR será el establecido oficialmente», dijo.

Asimismo aclaró que las personas que tienen un carné de vacunación del exterior podrán usalo, pero deben acercarse a las IPS para que les entreguen el nacional y obtener el código QR.

El funcionario también informó que el país cuenta con una amplia disponibilidad de biológicos. «Tenemos disponibles más de 17 millones de dosis. 7.500 mil dosis están en IPS y en almacén tenemos más de 10 millones para distribuir según demanda de los territorios».

Finalmente, recordó que la medida, por ahora, está dada para todos los eventos masivos: conciertos, ferias y sitios como restaurantes, bares, gastrobares, bingos, casinos, estadios, pero constantemente se estará evaluando si requerimos ampliar la medida a otros espacios.

«Hoy no está, por ejemplo, para montarse en un avión o ingresar a iglesias pero estaremos evaluando la medida permanentemente», concluyó.