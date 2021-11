EE.UU: Desde este lunes exigirá a viajeros esquema completo de vacunación contra el Covid-19

-También se seguirá exigiendo certificación de una prueba viral negativa

—-A partir de este lunes 8 de noviembre de 2021 a las 12:01 am EST (5:01 am GMT), antes de abordar un vuelo a los EE. UU., desde un país extranjero, todos los pasajeros, de 2 años o más, deberán estar completamente vacunados contra el Covid-19 y proporcionar prueba del estado de vacunación. Los pasajeros aéreos tendrán que confirmar mediante un certificado que la información que presentan es verdadera.



Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, determinó que para los propósitos de entrada a los Estados Unidos, las vacunas aceptadas incluirán las aprobadas o autorizadas por la FDA, así como las vacunas con una lista de uso de emergencia (EUL) de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

A los viajeros aéreos completamente vacunados se les seguirá exigiendo que muestren documentación de una prueba viral negativa previa a la salida de una muestra tomada dentro de los tres días posteriores al viaje a los Estados Unidos antes del embarque. Eso incluye a todos los viajeros: ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes legales (LPR) y ciudadanos extranjeros.

Según las autoridades estadounidenses esta política prioriza la salud pública, al proteger a los ciudadanos y los residentes de Estados Unidos, “así como a las personas que nos visitan”.

Considerando que antepone la salud pública a otras prioridades, las excepciones a esta política serán sumamente limitadas: incluirán a menores de 18 años y ciertas personas en países donde las vacunas todavía no son fácilmente accesibles.

Las pautas actualizadas sobre viajes incluyen también nuevos protocolos relacionados con pruebas. A fin de seguir reforzando las protecciones, los viajeros no vacunados —ya sean ciudadanos estadounidenses, residentes legales permanentes (RLP) o el número reducido de ciudadanos extranjeros no vacunados que están exceptuados— ahora deberán someterse a una prueba durante el día previo a la fecha de salida.

Para quienes estén vacunados, el requisito sigue siendo someterse a una prueba dentro de los tres días antes del vuelo. Tenga la seguridad de estar en condiciones de realizar viajes internacionales y poder regresar consultando la información disponible en la sección de Información para viajeros sobre COVID-19 (state.gov) y en cdc.gov.

“Esta política permitirá que se reanuden los viajes internacionales regulares para quienes tengan esquema de vacunación completa. Los familiares y amigos podrán volver a verse, y los turistas podrán visitar nuestros parques nacionales y lugares emblemáticos. La política contribuirá a impulsar la recuperación económica en Estados Unidos y nos complace anticipar que entrará en vigor el 8 de noviembre”, precisaron el CDC.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

¿Qué deben proporcionar los pasajeros a las aerolíneas para demostrar que están completamente vacunados?

Tanto los ciudadanos estadounidenses como los extranjeros que estén completamente vacunados deben viajar con un comprobante de su estado de vacunación para proporcionarlo a su aerolínea antes de partir a los Estados Unidos.

Esa prueba de vacunación debe ser un registro en papel o digital emitido por una fuente oficial y debe incluir el nombre del viajero y la fecha de nacimiento, así como el producto de la vacuna y la (s) fecha (s) de administración de todas las dosis que recibió el viajero.

¿Quién deberá presentar su estado de vacunación a las aerolíneas?

Para los ciudadanos extranjeros, se requerirá un comprobante de vacunación, con excepciones muy limitadas, antes de la salida a los Estados Unidos.

Si bien no se requiere prueba de vacunación para ciudadanos estadounidenses y LPR, los ciudadanos estadounidenses y LPR completamente vacunados (y sus dependientes) continuarán mostrando documentación de una prueba viral negativa de una muestra tomada hasta tres días antes de la salida a los Estados Unidos. . Deben presentar prueba de vacunación para calificar para la ventana de prueba de 3 días. Los ciudadanos estadounidenses y los residentes permanentes legales que no puedan demostrar que están completamente vacunados deberán mostrar la documentación de una prueba viral negativa tomada no más de un día antes de la salida.

¿Cómo verificarán las aerolíneas el estado de vacunación de los viajeros?

Además de verificar la prueba de un resultado negativo antes de la salida, lo que han hecho desde enero de 2021, las aerolíneas ahora también verificarán el estado de vacunación.

Los pasajeros deberán mostrar su estado de vacunación, ya sea a través de un registro en papel, una foto de su registro en papel o una aplicación digital.

Las aerolíneas deberán:

o Haga coincidir el nombre y la fecha de nacimiento para confirmar que el pasajero es la misma persona reflejada en el comprobante de vacunación;

o Determinar que el registro fue emitido por una fuente oficial (por ejemplo, agencia de salud pública, agencia gubernamental) en el país donde se administró la vacuna;

o Revise la información esencial para determinar si el pasajero cumple con la definición de los CDC de completamente vacunado, como producto de vacuna, número de dosis de vacuna recibidas, fecha (s) de administración, lugar (por ejemplo, clínica de vacunación, centro de atención médica) de vacunación.

¿Qué vacunas se aceptarán?

Los CDC han determinado que a los fines de viajar a los Estados Unidos, las vacunas aceptadas incluirán las vacunas aprobadas o autorizadas por la FDA y las que figuran en la lista de uso de emergencia (EUL) de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

¿Cómo funciona la exención de la vacunación completa para niños?

Los niños menores de 18 años están exentos del requisito de vacunación para los viajeros extranjeros, dada la inelegibilidad de algunos niños más pequeños para la vacunación, así como la variabilidad global en el acceso a la vacunación para los niños mayores que son elegibles para ser vacunados.

Cuáles son los requisitos de prueba para los niños?

Los niños de entre 2 y 17 años deben realizar una prueba previa a la salida.

Si un niño no está completamente vacunado y viaja con un adulto completamente vacunado, puede mostrar una prueba de una prueba viral negativa de una muestra tomada dentro de los tres días antes de la salida (de acuerdo con el cronograma para adultos completamente vacunados).

Si un niño no vacunado viaja solo o con adultos no vacunados, tendrá que mostrar prueba de una prueba viral negativa de una muestra tomada dentro del día anterior a la salida.

Si bien los niños menores de 2 años están exentos del requisito de la prueba, los CDC recomiendan una prueba previa a la salida para estos niños siempre que sea posible.

¿Qué tipo de pruebas cumplen con los requisitos de prueba?

Los viajeros deben mostrar documentación de un resultado negativo de la prueba viral COVID-19 o documentación de recuperación de COVID-19 dentro de los últimos 90 días antes de abordar un avión a los Estados Unidos (o antes de abordar el primer vuelo en una serie de conexiones reservadas en el mismo itinerario a los Estados Unidos).

Tanto las pruebas de amplificación de ácido nucleico (NAAT), como una prueba de PCR, como las pruebas de antígenos califican.

Se puede utilizar una autoprueba si cumple con los requisitos de la orden, incluida la supervisión en tiempo real por parte de un servicio de telesalud afiliado al fabricante de la prueba y que genera un resultado de prueba que la aerolínea puede revisar antes de abordar.

Este es el mismo estándar para las pruebas de calificación que se ha aplicado al requisito de pruebas previas a la salida desde enero.

¿Está completamente vacunado para viajar en avión a los Estados Unidos?

Se le considera completamente vacunado:

2 semanas (14 días) después de su dosis de una vacuna COVID-19 de dosis única aceptada; o

2 semanas (14 días) después de su segunda dosis de una serie aceptada de la vacuna COVID-19 de 2 dosis; o

2 semanas (14 días) después de haber recibido la serie completa de una vacuna COVID-19 activa (no placebo) en los ensayos de vacunas COVID-19 AstraZeneca o Novavax con sede en EE. UU. o

2 semanas (14 días) después de haber recibido 2 dosis de cualquier combinación de vacunas COVID-19 aceptadas administradas con al menos 17 días de diferencia. *

Si no cumple con estos requisitos, NO está completamente vacunado.

¿Qué significa realizar la prueba “3 días antes de la salida”?

La prueba debe administrarse no más de tres días calendario antes de la fecha del vuelo internacional a los Estados Unidos.

Por lo tanto, si un viajero sale hacia los Estados Unidos a las 10 p.m. del 19 de enero, tendría que presentar un resultado negativo de una prueba que se tomó en cualquier momento después de las 12:01 a.m. del 16 de enero

¿Qué sucede si alguien no puede encontrar una prueba que dé un resultado en 1 día?

La forma más fácil de evitar tener que cumplir con este requisito más estricto es que los viajeros se vacunen.

Creemos que la inmensa mayoría de los viajeros internacionales ya estarán completamente vacunados y aquellos que aún no lo están y son elegibles deben vacunarse antes de viajar.

Las pruebas supervisadas de venta libre están ampliamente disponibles en los Estados Unidos, por lo que los ciudadanos estadounidenses que viajan al extranjero pueden traer un kit de prueba supervisado al salir de los EE. UU. Que pueden llevar antes de regresar a casa. Y estamos seguros de que también habrá suficiente suministro a nivel mundial.

Sin embargo, también existe un proceso de exención del requisito de prueba previa a la salida cuando no se dispone de una prueba adecuada.

¿Qué pasa si un pasajero proporciona un resultado de prueba falso o una tarjeta de vacunación?

Para cada uno de estos requisitos, los pasajeros aéreos deberán firmar una atestación, certificando la validez de la vacunación y las pruebas, y confirmando que su información de contacto es completa y precisa.

Falsificar cualquier información podría resultar en sanciones penales y / o multas.