Más de 90 personas mueren en Sierra Leona, Africa, al explotar camión cisterna cargado de combustible

–Una tragedia similar a la ocurrida en Colombia en el corregimiento de Tasajera, municipio de Pueblo Viejo, en Magdalena, el lunes 6 de julio de 2020, pero con mayor número de víctimas mortales, ocurrió este viernes en Freetown, la capital de Sierra Leona, en Africa occidental.

Deeply disturbed by the tragic fires and the horrendous loss of life around the Wellington PMB area. My profound sympathies with families who have lost loved ones and those who have been maimed as a result. My Government will do everything to support affected families. pic.twitter.com/xJRA1UtCJJ

— President Julius Maada Bio (@PresidentBio) November 6, 2021