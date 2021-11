Elecciones en Nicaragua: Baja afluencia de votantes; Ortega votó y apareció en TV defendiendo el proceso electoral

–Con una baja afluencia de votante se han desarrollado las elecciones presidenciales en Nicaragua. Daniel Ortega compareció al mediodía en televisión nacional, junto a su esposa y compañera de fórmula, Rosario Murillo, luego de votar, para hacer una defensa del proceso electoral, cuestionado por la comunidad internacional tras el encarcelamiento de los principales candidatos de la oposición.



Ortega habló más de media hora, exaltando los logros de su gobierno y rechazando las críticas en su contra. Gran parte de la comunidad internacional ha declarado fraudulento el proceso por las detenciones de más de 30 opositores, entre ellos siete precandidatos a la presidencia.

Ortega acusó a Estados Unidos y a los opositores detenidos de no querer «que en Nicaragua se realicen elecciones”, y dijo que en el país existe pluralismo político.

“Estaban conspirando, no querían que se realizaran estas elecciones, por lo tanto estas elecciones son gracias a Dios una señal, un compromiso de la inmensa mayoría de los nicaragüenses de votar por la Paz… No por la guerra, ni por el terrorismo”, afirmó Ortega.



La poca afluencia a las urnas este domingo ha sido considerable en varios puntos de Managua. La oposición, que fue sacada de la contienda tras el arresto de precandidatos presidenciales, había llamado al “abstencionismo”.

Sin embargo, Ortega aseguró que los nicaraguenses se habian volcado masivamente a los centros de votaciones y añadió que esto era «una muestra de la voluntad popular, y no resultado de la violencia y la coerción como pretenden hacer ver fuerzas opositoras apoyadas por Estados Unidos y la Unión Europea».

Ortega exhortó a los nicaraguenses a votar a través de su cuenta en Twitter, pero en la misma cuenta apareció «pegado» un inesperado video:

El derecho de voto es un derecho que nada ni nadie puede quitar a los ciudadanos.

Por favor vayan a votar, no caigan en el engaño de esta gente que no quiere votar, recuerden: Los malos gobernantes son elegidos por los buenos ciudadanos que no votan…#SOSNicaragua https://t.co/b9ufwAlqD1 pic.twitter.com/FkWK3TjEMA

