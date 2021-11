Cuatro hábitos que ayudarán a cuidar tu sistema renal y a prevenir enfermedades

Foto: iStock.

¿Cuál es la función de los riñones? ¿Por qué es importante cuidarlos? ¿Cuál es la enfermedad que más afecta el sistema renal? Con el ánimo de resolver estas dudas, Portal Bogotá consultó a Mauricio Nieto Martínez, nefrólogo de la Unidad Renal de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte, quien, compartió recomendaciones de cuidado, prevención y detección temprana de enfermedades.

Recomendaciones de cuidado y detección temprana de enfermedades

Parte de los hábitos de vida que favorecen la prevención o detección temprana de problemas en los riñones como la enfermedad renal crónica, son mantener un nivel normal de azúcar en la sangre, así como un buen nivel de presión arterial. Para lograrlo, el doctor Nieto recomienda lo siguiente:

1. Consultar al médico con frecuencia

Debido a que la enfermedad renal crónica suele ser una enfermedad silenciosa, es decir, que no presenta síntomas claros durante su desarrollo; por esto, el nefrólogo Mauricio Nieto recomienda consultar al médico de manera frecuente, en especial si la persona tiene factores de riesgo como diabetes, obesidad o sedentarismo.

La visita regular con un especialista médico, permite hacer una serie de exámenes de control como, por ejemplo: parciales de orina, análisis de sangre, realización de ecografías renales, medición del nivel de creatinina, así como toma de tensión arterial, formulación de medicamentos, cambio de hábitos alimenticios, entre otros.

«Hacerse estos exámenes periódicos permite tener un adecuado manejo de los pacientes que, por ejemplo, padecen diabetes o hipertensión arterial, para que estas enfermedades no afecten en el buen funcionamiento del sistema renal«, explicó el doctor Nieto, quien en el siguiente audio indica cuáles son los signos más comunes de posible enfermedad de los riñones:

2. Evitar el consumo de tabaco o cigarrillo

El consumo de tabaco esta asociado al desarrollo de múltiples enfermedades en el organismo debido a la cantidad de sustancias químicas que contiene, entre las que centenares se han determinado como cancerígenas, por lo que el desarrollo de enfermedades renales también puede ser atribuido al consumo continuo y prolongado de este producto.

«Es recomendable dejar de fumar ya que este hábito es muy nocivo para la salud, no solo porque induce a cáncer o enfisema pulmonar, sino porque los riñones también son blanco de este mal hábito», precisó el doctor Nieto.

3. Hacer un consumo continuo de agua y alimentarse de manera balanceada

En palabras del doctor Nieto, el consumo adecuado de agua, entre uno o dos litros al día, favorece que los riñones se mantengan bien hidratados, condición indispensable para su buen funcionamiento.

Así mismo, recomienda reducir el consumo de sal, en especial si la persona es diagnosticada con hipertensión o enfermedad renal crónica, así como aumentar el consumo de frutas, verduras, carnes frescas y todos los alimentos que aportan vitaminas, minerales y demás componentes nutricionales para el buen desarrollo del organismo.

4. Realizar ejercicio o actividad física

El doctor Nieto explica que el ejercicio o caminatas moderadas, al menos durante 30 minutos al día, es beneficioso no solo para el buen funcionamiento del sistema renal sino del organismo en general, debido a que previene el desarrollo de enfermedades cardiovasculares y diabetes, entre otras, responsables de interferir directamente en el funcionamiento del sistema renal.

No en vano, la Organización Mundial de la Salud, OMS, recomienda hacer actividades físicas como caminar, montar en bicicleta, pedalear, practicar deportes o participar en actividades recreativas y juegos, debido a que regulan, controlan y previenen enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, diabetes y varios tipos de cáncer.

Hacer actividad física con frecuencia también ayuda a mantener un peso corporal saludable, a prevenir la hipertensión e incluso mejora la salud mental y con ello la calidad de vida y bienestar personal.

¿Para qué sirven los riñones?

Los riñones son órganos vitales cuya función principal es eliminar los desechos de la sangre y el exceso de líquido en el cuerpo, mantienen el equilibrio de sustancias químicas y minerales en el organismo y, además, producen hormonas que ayudan a controlar la presión arterial, producir glóbulos rojos y mantener los huesos fuertes y sanos, entre otros beneficios; así lo describe la National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK, por sus siglas en inglés).

«Si los riñones se dañan nuestra vida corre peligro, puesto que son órganos vitales e indispensables como el corazón u otros órganos para mantenernos vivos. Además, habría que someterse a terapias fuertes que puedan remplazar la función de los riñones como la diálisis, hemodiálisis, diálisis peritoneal o el trasplante renal», explicó el nefrólogo Mauricio Nieto.

¿Qué es la enfermedad renal crónica?

El nefrólogo de la unidad renal de la Subred Norte, Mauricio Nieto, explica que entre las enfermedades que pueden afectar el buen funcionamiento de los riñones se presenta con mayor frecuencia la enfermedad renal crónica, la cual representa la sexta causa de muerte en la población mundial y cuya atención y tratamiento es de principal interés en Bogotá.

«La enfermedad renal crónica se caracteriza porque se presenta una alteración en la estructura y forma de los riñones, que afecta su capacidad para filtrar la sangre y su normal funcionamiento, durante un tiempo continuo de tres meses o más», precisó Nieto.