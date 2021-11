ONU alerta que 45 millones de personas en el mundo están al borde de una hambruna

-Por causa de la pandemia del Covid-19, precios de los alimentos alcanzaron un máximo de diez años este mes.

–El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA) advirtió este lunes que la cantidad de personas que se tambalean al borde de la hambruna en 43 países ha aumentado a 45 millones, a medida que el hambre se dispara en todo el mundo.



“Decenas de millones de personas están mirando al abismo. Tenemos conflictos, cambio climático y COVID-19 aumentando el número de personas con hambre aguda, y los datos más recientes muestran que ahora hay más de 45 millones de personas marchando hacia el borde de la inanición ”, dijo el Director Ejecutivo del PMA, David Beasley, después de una viaje a Afganistán, donde el PMA está aumentando su apoyo para ayudar a casi 23 millones de personas.

“Los costos del combustible subieron, los precios de los alimentos se dispararon, los fertilizantes son más caros y todo esto alimenta nuevas crisis como la que se está desarrollando ahora en Afganistán, así como emergencias de larga data como Yemen y Siria”, agregó.

El PMA y sus socios humanitarios están intensificando sus esfuerzos para ayudar a millones de personas que padecen hambre. Sin embargo, las necesidades superan con creces los recursos disponibles en un momento en el que los flujos de financiación tradicionales están sobrecargados. El costo de evitar la hambruna a nivel mundial ahora es de 7 mil millones de dólares, frente a los 6,6 mil millones de dólares a principios de año.

“A medida que el costo de la asistencia humanitaria aumenta exponencialmente, necesitamos más fondos para llegar a las familias de todo el mundo que ya han agotado su capacidad para hacer frente al hambre extrema”, agregó.

Las familias que enfrentan una inseguridad alimentaria aguda también se ven obligadas a tomar decisiones devastadoras para hacer frente al aumento del hambre. El análisis de vulnerabilidad del PMA en los 43 países muestra que las familias se ven obligadas a comer menos o saltarse las comidas por completo, alimentar a los niños sobre los adultos y, en algunos casos extremos, a comer langostas, hojas silvestres o cactus para sobrevivir, como en Madagascar.

En otras áreas, las familias se ven obligadas a casar a los niños temprano o sacarlos de la escuela, vender bienes como ganado o lo poco que les queda. Mientras tanto, los informes de los medios de comunicación de Afganistán apuntan a que las familias se han visto obligadas a vender a sus hijos en un intento desesperado por sobrevivir.

Los precios de los alimentos alcanzaron un máximo de diez años este mes, según el Índice de Precios de los Alimentos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Esto no solo hace que los alimentos estén fuera del alcance de millones de los más pobres del mundo, sino que también aumenta el costo de adquirir alimentos en los mercados mundiales. A esto se suman los altos precios del combustible, que también aumentan los costos de transporte y ejercen una mayor presión sobre las cadenas de suministro mundiales: el envío de un contenedor costaba US $ 1.000 hace un año, pero ahora cuesta US $ 4.000 o más.

Este año, el PMA ya ha llevado a cabo la mayor operación de su historia, dirigida a 139 millones de personas en los 85 países en los que opera. Este trabajo cubre las necesidades alimentarias y nutricionales de emergencia, además de trabajar con socios para desarrollar la resiliencia y aumentar la autosuficiencia de las personas más pobres y vulnerables del planeta.

El aumento de 42 a 45 millones de personas se explica por datos recientes de evaluaciones de seguridad alimentaria que muestran que otros 3 millones de personas enfrentan el IPC4 en Afganistán, junto con aumentos marginales en Etiopía, Haití, Somalia, Angola, Kenia y Burundi (de 60,000 a 240,000 personas). ).

Los datos sobre la vulnerabilidad y las necesidades humanitarias se compilan a partir de evaluaciones de la seguridad alimentaria sobre el terreno realizadas mediante un enfoque basado en el consenso en asociación con múltiples organismos humanitarios, incluido el PMA. Las fuentes incluyen la Clasificación Integrada de Fase de Seguridad Alimentaria (CIF) y análisis equivalentes.

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES CRISIS ALIMENTARIAS

En Afganistán , evaluaciones recientes muestran que casi 24 millones de personas se han visto empujadas a un hambre aguda, incluidos 8,7 millones en Emergencia IPC4, a medida que el impacto devastador de múltiples sequías se combina con un colapso económico para empujar a las familias al límite justo cuando comienza el duro invierno. El PMA está aumentando su apoyo para ayudar a 23 millones de personas y necesita unos 220 millones de dólares al mes en 2022.

En Etiopía , se proyectó que más de 4,3 millones de personas en el norte de Etiopía se enfrentarían a un hambre aguda en septiembre, con más de la mitad de ellas (2,2 millones) en Emergencia IPC4 o peor. A medida que el conflicto se intensifica y en ausencia de un análisis actualizado, se espera que esta situación haya empeorado significativamente y hasta 7 millones de personas en el norte de Etiopía se enfrentan a un hambre aguda. El PMA necesita 245 millones de dólares para responder en las tres regiones de Afar, Amhara y Tigray.

En el sur de Madagascar , afectado por la sequía , donde el clima está impulsando condiciones similares a las de la hambruna, el hambre severa ha afectado a más de 1,3 millones de personas, incluidas 512.000 en Emergencia IPC4 o peor. Las lluvias tardías en esta temporada de siembra señalan otra mala cosecha y desesperación para las familias que están recurriendo a medidas de supervivencia como comer langostas, hojas silvestres y hojas de cactus que generalmente se alimentan al ganado. El PMA está ampliando su respuesta y necesita con urgencia 69 millones de dólares durante los próximos seis meses para llegar a un millón de personas.

En Sudán del Sur , las necesidades humanitarias están superando los recursos disponibles para que el PMA responda, y la situación ha empeorado a medida que el país se ve afectado por las inundaciones que se han tragado pueblos enteros. Hay 7,2 millones de personas que padecen inseguridad alimentaria grave (IPC3 o peor), más de 1,4 millones de las que se encuentran en Emergencia IPC4 y más de 100.000 enfrentan niveles catastróficos (IPC5) de hambre. El PMA necesita con urgencia 568 millones de dólares EE.UU. para mantener sus operaciones durante los próximos seis meses y las importantes brechas de financiación ya han obligado a recortar las raciones para que los recursos puedan ser redirigidos a las personas más vulnerables en riesgo de hambruna.

Unos 12,4 millones de personas en Siria no saben de dónde vendrá su próxima comida, un nivel de inseguridad alimentaria más alto que en cualquier otro momento durante el conflicto de una década. El conflicto, el desplazamiento masivo de población, los impactos de la crisis financiera en el vecino Líbano, la disminución del valor de la libra siria y la pérdida de puestos de trabajo debido al COVID-19 han contribuido a la recesión económica de Siria. El PMA solo cuenta con un 31% de financiación y necesita con urgencia casi 700 millones de dólares estadounidenses hasta febrero de 2022 para seguir apoyando a unos 5,8 millones de personas que dependen de la asistencia alimentaria del PMA para sobrevivir.

Más de la mitad de la población de Yemen (16,2 millones) se enfrenta ahora a un hambre aguda y 5 millones de personas se enfrentan a una emergencia IPC4. Además del conflicto en curso, la devaluación del rial yemení y el aumento de los precios de los alimentos han hecho imposible que los yemeníes comunes puedan comprar alimentos básicos. El PMA proporciona asistencia alimentaria de emergencia, como raciones en especie, cupones o dinero en efectivo, a casi 13 millones de personas. Pero casi 3 millones continúan recibiendo asistencia en meses alternos debido a la escasez de fondos y el PMA corre el riesgo de quedarse sin alimentos antes de fin de año. Necesitamos 802 millones de dólares estadounidenses para mantener los niveles actuales de asistencia durante los próximos 6 meses. (Información PMA-ONU).