Sombrío panorama por Covid-19 en el mundo: 50 millones de personas se infectan con el virus cada 90 días

–Dos informes sobre la evolución del Covid-19 en el mundo apuntan a que el número global de muertes pudiera ser más alto de lo estimado y que cada 90 días se infectan unas 50 millones de personas.



Una de las investigaciones señala que el número global de muertes por COVID-19 ampliamente aceptado de 5 millones está subestimado y probablemente se alcanzó mucho antes del 1 de noviembre, cuando el Centro de Recursos de Coronavirus de Johns Hopkins anunció la cifra.

El otro informe ofrece un severo análisis estadístico de la pandemia, incluido el hecho de que 50 millones de personas se infectan con el virus cada 90 días.

La agencia Reuters pone su análisis en perspectiva recordando que tomó casi un año registrar los primeros 50 millones de casos de COVID-19. La alta tasa actual se debe a la variante delta altamente transmisible, informa la agencia de noticias.

El número de casos en Rusia, Ucrania y Grecia está «en o cerca de niveles récord de casos notificados desde que comenzó la pandemia hace dos años», según Reuters, y las nuevas infecciones siguen aumentando en 55 de 240 países.

El lunes, Alemania informó de su mayor número diario de casos desde que comenzó la pandemia. El Instituto Robert Koch informó 201,1 casos nuevos por cada 100.000 personas durante los últimos siete días, rompiendo el récord anterior de 197,6 por cada 100.000. La agencia de noticias francesa AFP informa que la tasa de COVID en el estado de Sajonia, en el este de Alemania, es más del doble que la tasa nacional en 491,3.

La investigación de Reuters también reveló las estadísticas de inequidad en las vacunas, incluido que más de la mitad de la población mundial no ha recibido una sola inyección de la vacuna COVID-19 y menos del 5% de la población en los países de bajos ingresos ha recibido al menos una dosis.

El número de muertos en algunos países puede ser mucho más alto que los informes oficiales del gobierno, según la revista The Economist. La publicación dice que hay varias razones para las subestimaciones. Algunas ubicaciones no incluyen personas en el número de muertes por COVID-19 que no dieron positivo en la prueba de COVID-19 antes de morir. Además, los hospitales y los gobiernos locales no siempre procesan los certificados de defunción con prontitud. A esto se añade que es posible que las personas que mueran en el hogar no se incluyan en el recuento de COVID-19.

El ayuntamiento de una ciudad del norte de California se ha declarado una «república constitucional» como una forma de expresar su descontento con lo que considera una extralimitación estatal y federal en la emisión de mandatos, como el uso de máscaras, diseñadas para combatir la pandemia de COVID-19.

Los expertos legales dicen que la decisión del concejo municipal de Oroville, sin embargo, no permite que Oroville se salte los mandatos federales.

Las personas completamente vacunadas en el estado de Nueva Gales del Sur de Australia disfrutan del levantamiento de una serie de restricciones de COVID el lunes, incluida la eliminación de los límites en el número de visitantes en casa.

Los profesionales de la salud en la India se están preparando para un aumento en los casos de coronavirus después de Diwali, el festival anual de luces, que comenzó el jueves.

El virólogo Prakash Singh le dijo a The New York Times: «Para este Diwali, la gente casi olvidó que el virus todavía está aquí y está matando a más personas». (Información Voz de América).