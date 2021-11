Un POT con más dudas y vacíos, que aciertos: Diana Diago

Este POT no reconoce la realidad de las diferentes localidades, los barrios y la ciudad, es un proyecto que se construye sin la participación de la ciudadanía.

El crecimiento de la ciudad para los próximos 12 años no responde a muchas de las realidades de la ciudad señaló la concejal Diana Diago durante el debate que se viene adelantando del POT.

Expuso que, el POT pretende establecer 33 UPL, pero no es claro en los equipamientos que necesitarán estas Unidades e hizo énfasis en los equipamientos de seguridad, haciendo un llamado a aumentar la infraestructura para la seguridad, como son los CAI y las URI. Frente a la ampliación de la cárcel La Picota indicó que los vecinos están con temor por esta decisión.

Respecto a la movilidad manifestó que no hay propuestas reales. La ciudadanía se afectará con la reducción de la capacidad vial y la no construcción de vías tan importantes como la ALO Norte. ¿Por qué le estamos negando a la ciudad tener obras de gran envergadura, Bogotá no puede quedarse atrasada 12 años más?, cuestionó la Cabildante.

La propuesta de las UPL, según la concejal Diago, carece de organización y no comprende la realidad de los territorios. “Parece ser que estas Unidades se diseñaron únicamente con el fin de cumplir una orden y diseñar una visión irrealista de una ciudad de 30 minutos”.

Frente a la renovación urbana, la Concejal indicó que este POT permite 6.900 ha para este tratamiento y que es inevitablemente que Bogotá crezca en alturas, pero estos proyectos no están ligados a propuestas de movilidad, de redes de servicios públicos y de espacio público, dejando a la ciudadanía embotellada y sin calidad de vida.

Finalmente, la concejal del Centro Democrático manifestó que es difícil apoyar de forma decidida un proyecto que tiene varios vacíos y que no tuvo en cuenta a los ciudadanos, y ni siquiera los conceptos de entidades como el DANE para las proyecciones. Espero que esta discusión no se deje viciar por el afán desmesurado de esta Administración.